Cambiemos arrasó la elección

En una magnífica jornada en la que el clima se asoció a la trascendente fecha que vivimos los argentinos ayer, los sunchalenses en orden, y en importantes cantidades, concurrieron a las urnas a ejercer su derecho a elegir quiénes serán sus representantes, fortaleciendo, una vez más, este sistema democrático que es el elegido para vivir.Aproximadamente un 73% de los ciudadanos concurrieron a sufragar, habiéndose habilitado todas las mesas en tiempo y forma, y el comicio se desarrolló con absoluta normalidad, sin incidentes de ningún tipo.La debutante en política partidaria, María José Ferrero, una joven dirigente ruralista, se llevó un caudal de votos muy importante, la representante de Cambiemos pasará a formar parte del Cuerpo Colegiado local, en el mes de diciembre, con un fuerte respaldo de la ciudadanía sunchalense.La candidata que logró mayor cantidad de votos en esta elección legislativa fue María José Ferrero (Marita), logrando una gran cantidad de votos que la hizo imponerse claramente ante sus inmediatos seguidores, Leandro Lamberti, actual presidente del Concejo Municipal que de este modo renovó su banca y Oscar Trinchieri, exintendente, quien comenzará a adentrarse en la labor legislativa.A poco de conocerse la tendencia del resultado eleccionario pudimos contactar a la concejal electa y la encontramos eufórica y muy emocionada por el triunfo.La nueva dama que se incorporará a las filas del Cuerpo Colegiado local, puso de relieve (eran casi las 21), " todavía no vi a los chicos del equipo, pero estoy muy feliz y enormemente agradecida con la gente, a todos los ciudadanos de Sunchales y a los fiscales que por iniciativa propia se acercaron para colaborar con nosotros. Me siento feliz, muy agradecida con la gente de Sunchales, con mi familia, que me apoyó en esto, la verdad es que estoy orgullosa con el equipo que tenemos.Cuando le consultamos si esperaba un apoyo masivo como el que obtuvo remarcó " no, porque en la calle escuchábamos una cosa y las encuestas decían otra, no queríamos confiar demasiado".Se mostró absolutamente comprometida con cumplir la función que le corresponderá a partir del 11 de diciembre venidero, enfatizando que "siempre me pongo la camiseta de los lugares en los que participo".Hubiésemos deseado difundir las reflexiones de los otros dos ediles que obtuvieron mayor cantidad de sufragios, pero nuestras llamadas nunca fueron respondidas.