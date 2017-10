Con casi 51%, Carrió arrasó en la ciudad

FOTO NA CARRIO. No le afectaron sus declaraciones sobre el Caso Maldonado.

BUENOS AIRES, 23 (NA).- La lista oficialista Vamos Juntos, encabezada por Elisa Carrió, arrasó ayer en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, con el 50,93% de los votos, y quebró el récord de la PASO, mientras Unidad Porteña, con Daniel Filmus, se aseguró el segundo lugar con el 21,74 y el tercero fue para Evolución de Martín Lousteau, con 12,33 puntos.El sorpresivo cuarto lugar lo ocupó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Marcelo Ramal, con 5,81% de los votos -que sin embargo no le permitió entrar a la Cámara de Diputados- y luego se ubicó la agrupación massista Avancemos hacia 1País Mejor con Matías Tombolini, con el 4,88%.Con el 99,73% de las mesas escrutadas, en el quinto lugar se colocó Autodeterminación y Libertad, del histórico líder socialista Luis Zamora, con apenas el 4,31%.Vamos Juntos obtuvo 974.886 votos -casi 32 mil más que las PASO-; Unidad Porteña, 416.225; Evolución, 236.008; Frente de Izquierda, 111.160; Avancemos, 93.438 y Autodeterminación y Libertad, 82.511.Con estos resultados, Vamos Juntos consiguió ocho de los trece cargos de diputados nacionales -suma uno a los siete que puso en juego-, Unidad Porteña logró tres -también gana uno aunque sale Carlos Heller que era de País Solidario aliado a la fuerza- y los últimos dos para Lousteau, pese a que fue el único candidato que tuvo menos porcentaje que en las PASO. El Frente de Izquierda de Ramal quedó a pocos votos de obtener un escaño.En Ciudad también se eligieron legisladores y con este resultado, el oficialismo -con la lista que lidera el actual ministro de Modernización, Andrés Freire- suma 4 legisladores a los 28 que ya tiene en el parlamento local, por lo que pasará a tener un total de 32 diputados, de los 60 que sesionan.Cerca de las 22:00 y con la elección definida, Carrió habló en búnker de Cambiemos en Costa Salguero ante militantes muy entusiasmados: "Es el triunfo de ustedes. una Argentina con derechos, sin violencia, con paz"."Cambiemos está ganando a lo largo y a lo ancho de la Nación. Este triunfo del pueblo es el que alguna vez soñé", afirmó Carrió, luego de una semana complicada que coronó con una elección histórica."Lilita" superó el récord del 50,13% alcanzado en la PASO de agosto y estableció un número histórico para el macrismo en la Ciudad, porque nunca logró ese porcentaje en una elección intermedia, ya que en 2013 había logrado el 39%.El abultado resultado demostró que las declaraciones de la dirigente oficialista sobre el caso Santiago Maldonado al final de la campaña, por las que debió pedir disculpas públicas, no tuvieron impacto en el electorado porteño.BALDASSI EN CORDOBACon el exárbitro de fútbol Héctor Baldassi a la cabeza, Cambiemos ratificó ayer el cómodo triunfo en Córdoba, el segundo distrito electoral del país, y se quedó con cinco de las nueve bancas de diputados nacionales que ponía en juego la provincia, para dar un mensaje fuerte rumbo a los comicios para gobernador en 2019.Según datos oficiales, con el 99,96 por ciento de las mesas escrutadas, Cambiemos sumaba el 48,48% de los votos, seguido por Unión por Córdoba con 30,51% -liderada por el candidato del peronismo y actual vicegobernador, Martin Llaryora-, mientras que tercero quedaba Córdoba Ciudadana con 9,72%.En el búnker de Cambiemos fue todo algarabia y así lo expresó el propio Baldassi, que salió a hablar ante los medios y militantes pasadas las 21:30. "Estamos agradecidos a cada uno de los cordobeses, que con su compromiso, con sus ganas de cambiar apoyaron a nuestro partido. No hay que subestimar más a los cordobeses", exclamó el árbitro que dirigió el Mundial de Sudáfrica 2010, desde el atril rodeado de globos de colores.