Votaron los famosos y algunos fueron autoridades de mesa

BUENOS AIRES, 23 (NA). - En el domingo electoral, los famosos fueron ayer a votar por sus candidatos favoritos y volcaron sus experiencias en las redes sociales, en tanto que algunos participaron como autoridades de mesa. El director de cine Juan José Campanella, ganador del Oscar por "El secreto de sus ojos", subió una foto en la que se lo vio en su rol de fiscal de mesa en representación del frente Cambiemos en el partido de La Matanza. En tanto, Cristiano Rattazzi, se sacó su traje de CEO de Fiat y se sumó a la mesa 2093, en la escuela Padre Mario de González Catán, donde a partir de las 8 de la mañana se sumó a los demás fiscales como uno más."Un respiro. Ya votaron 146 personas. Somos todos amigos y felices, aunque al borde de la hipotermia", escribió Campanella en Twitter, con una imagen junto a los otros integrantes de la mesa donde cumplió funciones.La actriz Flor De la V subió una foto del momento en que ingresó el sobre a la urna, y la cantante Patricia Sosa eligió publicar la imagen del troquel que entregan las autoridades de mesa tras sufragar. "Ya voté. ¡Viva la Patria! Mi mamá está votando ahora. Un ejemplo", aseguró la cantante.Susana Giménez fue a votar, se sacó fotos con todos y respondió las consultas de la prensa: "Fue una semana espantosa para todo el país. Estábamos todos muy preocupados por la aparición de Santiago y por suerte apareció. Lo han usado muchísimo políticamente a este pobre chiquito", señaló y sus dichos fueron cuestionados en las redes sociales.Mirtha Legrand, en tanto, cumplió primero con su trabajo y luego se acercó a las urnas para depositar su voto: hizo su programa televisivo con su clásica "mesaza" y a primera hora de la tarde se acercó a emitir su voto al establecimiento educativo ubicado en la calle Seguí al 3700, en el barrio de Palermo.El conductor Marcelo Tinelli también votó en el Colegio Bayard y, a la salida, se despidió con un pedido: "Ojalá estén rápido los resultados, después de las 21 de la noche, y no tengamos que quedarnos hasta las 4 de la mañana como la otra vez".A su vez la actriz y modelo Karen Reichardt subió unas fotos, no sólo sufragando, sino también cumpliendo su función como presidenta de mesa.En tanto, el actor Gustavo Guillén vivió un momento de tensión al negarse a ser autoridad de mesa en una escuela de La Plata: sucedió que al llegar al colegio para votar todavía no había autoridades en la mesa y el intérprete no quiso hacerse cargo del deber cívico.El conductor televisivo Julián Weich, el actor Gabriel Corrado, la cantante Sandra Mihanovich, la panelista Yanina Latorre y la modelo y bailarina Florencia Macaggi, fueron algunos de los otros famosos que colocaron sus fotos votando en la redes sociales.La red Instagram también fue el lugar elegido por algunos famosos para dar a conocer el cumplimiento de su derecho, como el exbaterista de Soda Stereo, Charly Alberti.