"Somos la cuarta fuerza política"

En las elecciones legislativas de este domingo en nuestra ciudad, uno de los candidatos que más creció respecto a las PASO fue Nicolás Ferreyra del partido Frente de Izquierda."Estamos muy contentos con la elección que hemos hecho, un partido que tiene un desarrollo incipiente y embrionario en Rafaela. Se ha asentado como la cuarta fuerza política de manera sólida, no tenemos recursos económicos que tienen los grandes partidos patronales como el Frente Progresista, el PJ local y Cambiemos a nivel nacional. Frente a toda esa adversidad en un territorio hostil como es Rafaela, que a la izquierda le ha costado mucho crecer, conseguimos un resultado que nos deja posicionados para avanzar en un crecimiento de partido instalado en Rafaela", destacó en sus análisis electoral ante la consulta telefónica de este cronista de LA OPINION.En las elecciones primarias habían sacado 1.524 votos y en esta oportunidad 2.780 votos (el 4,99%), creciendo el 82% en dos meses.-Esperábamos un crecimiento de casi el doble de votos, no lo hemos conseguido, no obstante no deja de ser una gran elección histórica del Frente de Izquierda. El objetivo primario que teníamos era ingresar al Concejo para tener una agenda de los trabajadores y después posicionarnos como la tercera fuerza a nivel local, que no pudimos conseguir; el Frente Progresista sigue perdiendo terreno en una debacle de su base electoral. Nuestro partido es la única fuerza que está contra el ajuste de Macri y de todos los gobernadores de cualquier signo político.-Tenemos que lidiar en el terreno de la burguesía, de la clase dominante que utiliza todo su aparato para consolidar a sus candidatos y nosotros que somos los candidatos de los trabajadores, la vanguardia obrera, nos cuesta el doble en el terreno de la burguesía. Hemos desempeñado una gran campaña militante, no alcanza porque somos un partido incipiente en Rafaela, que se está armando, constituyendo y estructurando. Nos va a llevar un poco más de tiempo instalarnos como una fuerza realmente que sea una alternativa y pueda llegar a todas las capas sociales de Rafaela, de manera que en algún momento podamos entrar en el Concejo.