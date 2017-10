El peligro de contraer deuda externa (Primera Junta)

Todas las naciones en los apuros de sus rentas han probado el arbitrio de los empréstitos, y todas han conocido a su propia costa que es un recurso degradable, con que se consuman los males que se intentaban remediar.Esto es consiguiente a su propia naturaleza, pues debiendo satisfacerse con las primeras entradas, o se sufrirá su doble déficit, o faltarán prestamistas por el descrédito. Engreídos los prestamistas por haber salvado al gobierno de una peligrosa situación, se producirá la leve repulsa de quejosos y descontentos.Moreno desplegó esa actividad que pregonaba, para muchos autores y lo convirtió en el alma de la Primera Junta.Hay que señalar que, al menos en los tres primeros meses de Gobierno, existió una clara afinidad y cohesión entre todos sus integrantes. Así lo expresaba Belgrano en su autobiografía. Destacaba la constancia en el desempeño de sus obligaciones y el respeto y consideración, que se merecía el pueblo de Buenos Aires.Dentro de la Junta, Moreno, Belgrano, Castelli, Azcuénaga, Larrea y Paso, actuaban con afinidad de miras y criterios. No obstante la Junta se encontraba amenazada por muchos frentes.El 27 de mayo de 1810, se envió una circular a los Cabildos del Virreinato, poniendo en conocimiento de la Junta y el envío de Diputados, para incorporarlos a medida que llegaran, lo cual fue cláusula de conflicto.A instancias de Belgrano se creó la Escuela de Matemáticas, a la que debían concurrir todos los oficiales y cadetes de la guarnición. El principio era la ilustración de los alumnos y la regeneración de esa brillante carrera. Según Moreno, el oficial de nuestro ejército, después, de asombrar al enemigo por su valor, debe ganar a los pueblos por el atractivo de su instrucción. El que no siente los estímulos de una buena y noble ambición de saber y distinguirse en su carrera, abandonarla con tiempo, y no se exponga al seguro bochorno de ser arrojado de la gran Buenos Aires.El 8 de junio, los "oficiales naturales indios" fueron recibidos por el Secretario de Guerra y Gobierno, leyéndoles Moreno la orden de como se vale del derecho aplicado a dichos casos. En lo sucesivo no debe haber diferencias entre el militar español, y el militar indio; ambos son iguales y no siempre debieron serlo.