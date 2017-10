Lenguaje costero

Lenguaje costeroEl nativo de nuestras costas paranaenses tiene -como el habitante de otras regiones del país- ciertas características que lo distinguen del resto. Nuestro “costero” (refiriéndonos como tales a los que habitan en la margen del río Paraná y que por lo general tienen como sustento los frutos de la pesca y la caza) son criollos en su mayoría y algunos descendientes de inmigrantes acriollados por varias generaciones en la “isla”. Rara vez miran directamente a los ojos. De vivienda y vestimenta humilde son parcos a la hora de hablar. Utilizan un tono de voz muy bajo que solo elevan cuando existe mucha confianza con el interlocutor o cuando, por algún motivo, quieren manifestar su alegría o su enojo. Además, utilizan frases cortas que pronuncian mucho mas rápido como queriendo terminar una conversación no buscada. Esto hace que, a veces, sea bastante difícil entender lo que nos quieren decir. Sumado a ello el “costero” utiliza palabras o expresiones con un significado distinto al que nosotros damos en la vida diaria. A modo de ejemplo citaremos algunas. Cuando dicen: “anduve colocando las herramientas” se refieren a que estuvo colocando espineles o redes en el sitio elegido para la pesca. “El surubí está de arribada” quiere decir que el pez está yéndose de los canales interiores y empieza a remontar el río hacia el Norte, aguas arriba, buscando los sitios de cría. “Mucha marejada” se refiere a pequeñas olas fruto del paso de una embarcación a motor o el viento y que mueven la canoa de forma inusual. “Allá, pasando el albardón” refiere a algún lugar pasando una pequeña loma en alguna cañada o bañado. Los puntos cardinales los identifica como “naciente y poniente” haciendo referencia al punto por donde sale y se esconde el sol. “Arriba” significa río arriba o sea el Norte, “abajo” lo contrario, hacia el Sur. “Estar lanceando” expresa que el aludido está efectuando lances con sus redes. Preguntarle a un costero cómo llegar a algún recodo del río medio escondido es enredarse en una explicación que, solo si estamos familiarizados con su persona, entenderemos. También los nombres de los arroyos y lagunas se repiten con bastante frecuencia: “El malo, el correntoso, el chinchulín, zanja brava, el zanjón, la brava, la herradura” son algunos nombres que identifican partes del río y que los encontramos en todas partes. Además cada “paisano costero” tiene por costumbre bautizar ciertos lugares haciendo referencia a hechos que le ocurrieron “el pozo de la canoa hundida”, “la vuelta de la soga” de forma que un mismo lugar puede tener distintos nombres dependiendo de a quién se pregunte. De rostro curtido por mil soles e inviernos, de manos callosas de tanto cinchar espineles y botadores, la mirada lejana, el pucho entre los labios, identifican a un personaje que merece nuestro respeto y del que, si sabemos “entrarle”, aprenderemos mucho de una filosofía de vida simple y sencilla. Un costero nos decía: “se come cuando hay, se disfruta cuando se tiene y cuando viene la tormenta se aguanta poniéndole el lomo al viento”.RecetasFue introducida en Argentina en 1888.Guiso de liebre como en el 1800La siguiente es una receta copiada de una foto que subió el Archivo General de la Nación en su página de internet y corresponde a una página del libro “Manual de la criada económica y de las madres de familias, que desean enseñar a sus hijas lo necesario para el gobierno de su casa” - Buenos Aires, 1833. Dicha información consta en la Sección Documentos escritos – Sala VII – Colección de impresos – Legajo 2549 del AGN.Guiso de liebreSe corta la liebre en trozos y se deja marinar con vino, ajo, cebollas y especias por unas cuatro horas. Luego se derrite en una cacerola un cuarterón de tocino de pecho cortado a pedacitos, con cebollas pequeñas y manteca; cuando las cebollas han tomado color se sacan; se echa la liebre hecha trozos y marinada como hemos dicho antes y se rehoga; se le añade una cucharada de harina, un vaso de agua o caldo, media botella de vino, un manojito de hierbas y pimienta; al cabo de tres cuartos de horas que está cociendo, se ponen las cebollas, y con una hora en todo basta para que se cueza bien. Cocida ya, si se ha guardado la sangre del animal, se echa dentro con un terrón de azúcar del tamaño de una nuez; se hace que la salsa espese manteniéndola en la lumbre y se saca con poca salsa” Nota: suponemos que el libro fue escrito por un español y en su tierra natal ya que data del 1833 y la Liebre Europea fue introducida en nuestro país en una estancia de Cañada de Gómez en el año 1888.Altura del río y el piqueAunque en la última semana “entró” un poco de agua el río sigue estando bastante bajo. Al día de ayer en el puerto de La Paz se registraba una altura de 4.07 metros, Hernandarias 3,56 metros, Paraná 2.97 metros y en el puerto de Santa Fe 3,11 metros. Por ello recordamos la recomendación que hacíamos semanas atrás respecto de tener mucho cuidado cuando se navega por las lagunas ya que hay muchas probabilidades de quedar varado. No se debe navegar por una laguna a gran velocidad ya que en el caso de quedar varado provocaría un accidente de graves consecuencias para los navegantes y la embarcación. Hablando del pique podemos decir que es “Bueno”. Las mejores horas son las próximas al amanecer y al atardecer, luego de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde el pique se corta y solo se pueden sacar Palometas. Encarnando con tripero salen muchos Moncholos de buen tamaño, Patíes, algunos Mandubés y Amarillos. Con carnada viva hay que pescar de noche o en las horas previas a la salida del sol ya que las palometas hacen estragos. Con zoquete de sábalo se sacan Patíes grandes en las horas cercanas al mediodía y pescando “a flote”. Los mosquitos y Jejenes o Viuditas están muy voraces y la recomendación es ir a pescar con pantalón largo, camisas o remeras mangas largas y mucho repelente. También llevar buena protección para el sol (sombrero ala ancha y protector solar) ya que la posibilidad de la “flechada” es grande.