Cristina admitió la derrota

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La senadora electa Cristina Kirchner admitió ayer la derrota electoral ante Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, pero resaltó que su espacio político fue la única fuerza de oposición que "creció" respecto de las PASO y, en ese sentido, afirmó que "Unidad Ciudadana ha venido para quedarse"."A pesar de este crecimiento, no nos alcanza para superar a nuestros adversarios, aunque el escrutinio aún no ha finalizado", reconoció a última hora del domingo en un búnker desbordado de militancia, en Arsenal de Sarandí.La contenida expectativa de la militancia en el búnker de Unidad Ciudadana por lograr un ajustado triunfo en la provincia de Buenos Aires mutó en una indisimulable decepción cuando después de las 22:00 la tendencia a favor de Cambiemos era irremontable.En este contexto, Cristina aseguró que jamás "montaría un espectáculo" poniendo en tela de juicio los resultados oficiales y agregó: "Somos serios y responsables, jamás montaríamos un espectáculo para dejarlos contentos a ustedes o tener una imagen televisiva. No hemos nacido como una fuerza televisiva. Siempre hemos sido una fuerza nacional y popular".El primer dato que la expresidenta resaltó al tomar la palabra es el "crecimiento" de Unidad Ciudadana en relación a los números obtenidos en agosto, cuando la boleta de precandidatos a senadores nacionales que encabezaba había cosechado 34,27 por ciento, tres puntos porcentuales menos que en las generales."Hemos sido capaces de sumar votos. Hemos sido capaces de crecer a pesar de que nos hemos enfrentado a las más enorme e inédita concentración de poder de la que se tenga memoria desde la restauración democrática. Debemos estar orgullosos de esta construcción porque el resto de las fuerzas opositoras no han resistido el avance del oficialismo y nosotros sí hemos crecido", ponderó acerca del desempeño electoral, al que definió como "una hazaña".En esta línea, la lectura que hizo acerca de la distribución del voto es que "la Argentina ha elegido qué modelo de oposición quiere", y que para ella tiene que ver con una opción "clara y firme" al Gobierno.