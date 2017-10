Justin Timberlake en el súper Bowl

Los Angeles, 23 (AFP-NA). - El actor y cantante Justin Timberlake, 10 veces ganador del Grammy, encabezará el espectáculo de medio tiempo en el Súper Bowl 52 en febrero próximo, anunció este domingo la NFL.Será la tercera vez que Timberlake se presente en el espectáculo de medio tiempo del espectacular campeonato de la Liga de Football Americano.También actuó en el Súper Bowl 35 como miembro de NSYNC y en el Súper Bowl 28 en 2004 con Janet Jackson, cuando un "mal funcionamiento del guardarropa" provocó que uno de los senos de Jackson quedara expuesto, según miembros cercanos de la hermana del fallecido Michael Jackson.Timberlake subió un videoclip en Twitter anunciando que actuaría en el Súper Bowl el 4 de febrero en el US Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota.La tercera aparición de Timberlake en el Súper Bowl le dará la mayor cantidad de apariciones de un artista individual en el evento.Lady Gaga actuó en el Súper Bowl del año pasado, tradicionalmente el evento de televisión más visto en Estados Unidos.El espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un show en sí mismo. El espectáculo de medio tiempo del año pasado fue el evento musical más visto de todos los tiempos en todas las plataformas y el más visto en la historia a través de canales digitales y de transmisión, alcanzando a más de 150 millones de personas, dijo la Liga.Coldplay, Beyonce, Katy Perry, Bruno Mars, Madonna, The Who, Bruce Springsteen, La E Street Band, Tom Petty y los Heartbreakers, Prince, los Rolling Stones, Paul McCartney y U2, entre otros, han participado en el show de medio tiempo.