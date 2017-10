Los comics, los disfraces y el animé llegan por primera vez a Rafaela

Será la primera vez que nuestra ciudad tenga algo de similares características. Algo nuevo, una puerta más que se abre para una rama de chicos y no tan chicos que deben ir a otras ciudades para poder disfrutar de esta clase de evento. Una “Comic Con” en Rafaela, esa que es tan famosa en San Diego, Estados Unidos (su lugar de origen) y que moviliza a muchos fanáticos.Esta propuesta fue presentada en la Convocatoria de Proyectos Culturales, organizada por la secretaría de Cultura. Una convención denominada Multicon, que incluirá concursos de historieta y cosplay, para los que ya están abiertas las convocatorias.Un espacio que se plantea como una oferta y alternativa local a las convenciones nacionales e internacionales de comics, que tienen como característica principal realizar actividades y eventos relacionados con el comic (las historietas de superhéroes), el manga y el animé (los dibujos y la animación japonesa), los videojuegos, la literatura fantástica (El señor de los anillos, Harry Potter), el cine y la televisión contemporánea. Tendrá lugar el próximo sábado 18 de noviembre, desde las 13:00 en el Centro Cultural Municipal. Sala Sociedad Italiana.Esta convención organizada por rafaelinos será similar a la que se realiza en Estados Unidos, que se denomina Comic Con, en San Diego. Esta Comic Con tiene un montón de réplicas en todo el mundo, como la Argentina, por ejemplo. Además se hacen eventos similares en todo el mundo y en nuestro país también se realizan este tipo de encuentros que muestran lo que es el mundo del cine, los comic, animé, video juegos, juegos de rol, de mesa… “la definición tradicional, digamos, es Cultura Pop, y ahí metés todo”, dicen sus organizadores, Mario Russo (30) y Juan Ribotta (32).En el lugar se ofrecerán talleres de origami (figuras papel plegado), papercraft (figuras en papel impreso y plegado), dibujo (historieta, comic, manga, humorismo, caricaturas), proyecciones (cine, dibujos animados, animé, series), mini torneos de video juegos y de cartas Magic (juego de cartas estratégico de fantasía, no de azar), partidas de rol (juego de mesa sobre interpretación de roles), concurso de cosplay (disfraces) y trivia. Se realizará una exposición de elementos relacionados a la cultura del comic, animé, cine, video juegos, etc., y habrá stands en donde los asistentes podrán adquirir revistas, muñequitos, juguetes, libros, etc.“Dentro de estos eventos, uno de los puntos tradicionales, es la fiesta de disfraces, entonces la gente ya concurre con su disfraz y están todo el día disfrazados hasta que llegue el evento. Además se hacen charlas sobre temáticas puntuales, proyecciones de películas, etc. Lo que nosotros queremos realizar este 18 de noviembre es algo similar a lo que venimos contando y viendo. Vamos a tener competencias de videos juegos, habrá historietas, será un evento bastante amplio”, dice Russo.Esta será la primera vez que se realice un encuentro de tales características. El año pasado en nuestra ciudad se había realizado en Jauss Espacio de Arte un encuentro parecido, pero el mismo sólo abarcó cultura japonesa, con dibujos y animé de ese país. Ahora, los organizadores, quieren abrir el espectro y que abarque todo lo que es el universo de una Comic Con.“Esto data de 15 años más o menos. En la década del 90’ no había nada en Rafaela sobre estos temas, de hecho, yo recorría los kioscos y no encontraba comics”, dice Russo, marcando que el año pasado comenzaron las ideas, cuando vieron en Rafaela el potencial que había de chicos, adolescentes, que siguen esta cultura. “Vimos que había potencial y que además este tipo de encuentros se estaban realizando en otras partes del país, de hecho en San Francisco se realizó el fin de semana pasado. Y ya empezamos a sentir el movimiento en las redes sociales, ya hay muchos que nos llamaron y nos dijeron que van a ir. Hasta gente grande ya nos llamó y nos confirmó que van a ir disfrazados con sus hijos”, dijo RibottaEn la convención se realizará un desfile y concurso de cosplay (disfraces) abierto a todo público para el cual los interesados deberán inscribirse al correo electrónico de la organización: [email protected] A su vez se encuentra abierto el 1° Concurso de Historietas, Comic y Manga cuyo objetivo tiene que ver con estimular la lectura, incentivar la imaginación y desarrollar la creatividad por medio del dibujo. El concurso está dividido en tres categorías y pueden presentarse proyectos de hasta 3 autores que sean inéditos. Las bases y condiciones pueden descargarse del sitio web de la convención, ingresando en www.multicon.greenphlet.com o en el facebook @multicon.rafaela.1 (será importante inscribirse con anticipación para poder competir sin problemas)El valor de la entrada es de $ 30 y se pueden obtener en "Mercadillo Friki" (C. Pellegrini 490), Librería "El Saber" (Sarmiento 144), Kiosko Monutti (Rivadavia 11), "Aguja y tinta tatoo" de Emanuel Espíndola (Galería San Martín local 7) y "La Carreta" Espacio de Arte (Bv. H. Yrigoyen 886).