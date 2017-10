Cómo sigue la agenda de Atlético tras su segundo lugar en Santa Fe

“La Copa la tienen ellos, creo que a lo largo de los 180 minutos fuimos superiores, en Rafaela nos hacen un gol faltando 15 segundos, hoy (por el viernes), tuvimos mayores situaciones de gol nosotros, el arquero rival fue figura, pero ellos tienen el título”, así de sencillo y sin dramatizar por lo sucedido, Lucas Bovaglio dejó sus sensaciones tras la final de Copa Santa Fe perdida ante Rosario Central (2-3 en el global) y advirtió: “Ahora empezamos a pensar en Chicago”.El ciclo Bovaglio en Atlético de Rafaela comenzó con tres frentes por delante: la Copa Santa Fe, la Copa Argentina y el torneo de la B Nacional.Del certamen nacional la ‘Crema’ quedó eliminada ante Banfield, llegó a la final del torneo provincial (que agrupó a 60 equipos de 19 ligas) y ahora es tiempo de enfocarse, de lleno, en su principal objetivo: luchar por el ascenso a la Superliga.En función de ello, el plantel celeste retornó ayer a nuestra ciudad tras el 2-2 ante la reserva ‘Canalla’ en Rosario y ya comenzó a trabajar de cara al choque del próximo viernes, 21hs, ante Nueva Chicago, por la sexta fecha de la B Nacional.En relación al desarrollo del juego, Bovaglio analizó: “Se dio el partido que nosotros pensábamos, abierto, de mucha dinámica y en donde en el PT quedábamos partidos, que es en la previa lo que temía que nos podía llegar a pasar con este sistema, que íbamos a tener situaciones de gol pero que nos exponíamos a las contras de Central. Ellos tuvieron una efectividad que nosotros no tuvimos, situaciones de gol hemos creado, y en el ST fuimos superiores, no llegamos cinco o seis veces pero sí un par y fuimos profundos, más allá de los goles, lo más justo creo que hubiera sido llegar a la instancia de penales porque a lo largo de toda la llave fuimos un poquito superiores”.El empate no le alcanzó para alzarse con el trofeo y el premio del millón doscientos pero la imagen que dejó Atlético, sobre todo en el complemento, fue buena. El conjunto de Bovaglio mostró una evolución en su juego. Nico Castro tuvo una gran noche y Atlético gozó de buena salud. “Nico nos da buenas asociaciones que es lo que el equipo estaba necesitando”, señaló el DT, que luego agregó: “más allá de que tuvo la posibilidad de hacer los goles también tuvo jugadas interesantes, nos dio la cuota de fútbol que esperábamos de él”.La primera mitad no fue buena. Central presionó bien alto, no dio respiro en el mediocampo y Atlético no pudo salir limpio, le costó el partido. A pesar de ello, en el complemento la ‘Crema’ mejoró, fue otro equipo y tuvo unas cuantas como para convertir. Le sigue costando el gol.“Nos falta eso, ser más contundentes”, coincidió Bovaglio y apuntó: “En muchos partidos, generalmente tenemos más situaciones de gol que el rival y el porcentaje de eficacia no es tan alto, entiendo que eso se va a mejorar. Me preocuparía si no podríamos tener juego, si no podríamos generar situaciones. Tampoco duermo tranquilo porque yo quiero generar situaciones y ser efectivo, hay una parte que nos está faltando, vamos a seguir trabajando para que ese margen lo podamos reducir lo mínimo posible”.Los nombres que utilizó, el sistema, no son los que venía empleando en los últimos compromisos pero Atlético llegaba a Rosario mirando un poco más allá del partido ante la Reserva de Central. “Jugaron varios chicos que no lo vienen haciendo habitualmente y lo hicieron bien, otros que están volviendo de lesiones han terminado los 90 minutos y son aspectos positivos que nosotros queríamos ver en este partido. Realmente nos deja satisfechos, más allá del dolor que nos puede generar volvernos a casa sin el título, lo otro que veníamos a buscar, lo vimos y estamos conformes”, declaró Bovaglio.Por último, Lucas Bovaglio hizo referencia a las modificaciones que realizó durante el partido y el ingreso de Darío Gandín, que después de unos cuantos años volvió a jugar oficialmente en la primera de Atlético: “Los cambios estuvieron bien, más allá de si fueron efectivos o no, era lo que el equipo necesitaba en el momento, quedamos con un hombre de más, teníamos un volante que nos sobraba y encima amonestado (por Valdivia). Hicimos cambios pensando en revertir la historia. Chipi (Gandín) no entró en su puesto natural pero sí con la idea de asociarse con el centro delantero, él está sumando minutos de fútbol, necesita jugar mucho más, es un jugar que tiene un gran talento natural y me hubiese encantado que tenga la recompensa del gol en la situación que tuvo (un cabezazo que le tapó de manera estupenda el arquero Ledesma), lamentablemente no se dio pero bienvenido sea que está volviendo a estar dentro de una cancha”.Se le terminaron las Copas a la ‘Crema’, de ahora en adelante, en lo que queda del año, Atlético de Rafaela deberá afrontar siete partidos, todos correspondientes al torneo de la B Nacional. El próximo viernes estará recibiendo al ‘Torito’ de Mataderos en uno de los juegos de la sexta fecha.Luego, tendrá: San Martín de Tucumán (V), Almagro (L), Instituto de Córdoba (V), Juventud Unida de Gualeguaychú (L), Agropecuario de Carlos Casares (V) y Flandria (L).