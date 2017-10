Diez candidatos para 9 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación

En la jornada de hoy, la Provincia de Santa Fe pondrá en juego 9 bancas de las 19 que la representan en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero también se marcará el escenario de lo que será la disputa de la Gobernación para dentro de dos años.Nuestro distrito será el que más cantidad de oferta electoral presentará al ciudadano: habrá 10 listas, que pudieron superar el 1.5% del padrón en las PASO del 13 de agosto.La victoria se la llevó el Frente Justicialista, con un apretado triunfo ante Cambiemos: fueron 516.803 votos, contra 500.832. A diferencia del macrismo, aquí hubo internas y Agustín Rossi, expresidente del bloque del FPV en Diputados y Ministro de Cristina Fernández de Kirchner venció a la exjueza rosarina Alejandra Rodenas. Ambas listas se unificaron, relegando de la nómina final a Pablo Di Bert. Hoy se dilucidará la duda planteada tras las elecciones: ¿se sostendrá el voto peronista no kirchnerista con Rossi como candidato?Cambiemos, por su parte, lleva entre sus candidatos un mix de las fuerzas que integran la coalición: un radical (Albor "Nicky" Cantard) del sector "Universidad", un PRO (Luciano Laspina) y una representante del Espacio Carrió (Lucila Lehmann, descendiente de Guillermo, formador de nuestra ciudad). Desde las PASO hasta las Generales, el Presidente, el Jefe de Gabinete y varios de sus ministros visitaron repetidas veces nuestro territorio (incluso, nuestra ciudad) con la expectativa de ganar en suelo santafesino. ¿Podrán?El Frente Progresista Cívico y Social quedó tercero en las PASO, con 220.728 sufragios. La interna no logró potenciar a esta coalición: María Eugenia Schmuck, quien encabezaba la otra lista, no logró ingresar a la fórmula final. El Gobierno de la Provincia lleva como primer candidato al Ministro de la Producción, Luis Contigiani y a Fabián Bastía en segundo lugar (radical, miembro del directorio de la EPE). ¿Podrá revertir el resultado de hace dos meses y mejorar el caudal de votos)EL RESTO DE LOS PARTIDOSEn cuarto lugar aparece Jorge Boasso, radical Macrista, al que no dejaron competir en una interna de Cambiemos y Unite por la Libertad y la Dignidad le abrió sus puertas para que sea uno de sus 9 candidatos. Los 115.236 votos obtenidos en agosto le permitieron llegar a este día con alguna posibilidad.El massismo a través de 1Proyecto Santafesino, con el concejal rosarino Diego Giuliano, obtuvo 78.172 votos en agosto y se esperanzan con poder mejorar.Amalia Granata, la mediática rosarina, fue la más votada dentro de la Interna del Partido Popular, consiguiendo 65.165 sufragios. Se dice que cuenta también con el respaldo con el respaldo del líder de 1País, Sergio Massa.Caren Tepp, concejal de Rosario, lidera la lista de Ciudad Futura, espacio de izquierda y con fuerte raigambre rosarina. Tomó notoriedad a partir de un fallo que impidió que la lista sea 100% de mujeres. Ahora hay candidatos hombres, pero son "testimoniales". Consiguió 55.796 votos en agosto.El periodista y diputado provincial Carlos Del Frade logró 54.116 votos hace 70 días con su Frente Social y Popular.El Frente de Izquierda y los Trabajadores, la alianza del PTS y el PO, liderado por Octavio Crivaro, consiguió 39.848 en las PASO.Finalmente, la Alianza Espacio Grande (32.985 votos) que encabeza Walter Ghione, un espacio de derecha, es la última de las opciones que tendrá hoy el elector.LOS QUE SE VANLos tres partidos que deben renovar bancas, son los tres que concentraron la mayor cantidad de voluntades en las PASO. Pero, los ganadores y la representación de algunos partidos se han modificado de hace cuatro años a esta parte.El Frente Para la Victoria (Ahora, Frente Justicialista), pone en juego 2 escaños: Josefina González (aparece tercera en la actual nómina de Rossi) y Eduardo Seminara (quien llegara a este lugar luego del fallecimiento de Jorge Obeid).El Unión PRO (ahora Cambiemos) pone en juego 3: Ricardo Spinozzi, Luciano Laspina (ingresó cuando renunció Miguel Torres del Sel para ser candidato a Gobernador en 2015) y Gisela Scaglia (los dos últimos, candidatos a renovar: están en 2º y 4º lugar)Por el Frente Progresista Cívico y Social habían ingresado Hermes Binner, Alicia Ciciliani (está tercera en la lista que encabeza Contigiani), Ana Copes (PDP, ocupó el lugar vacante que dejó Pablo Javkin cuando llegó a la Municipalidad de Rosario) y Mario Barletta (UCR, hoy aliado de Cambiemos).