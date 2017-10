Sergio Maldonado publicó una carta para despedir a Santiago

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Sergio Maldonado publicó ayer una carta de despedida dirigida a su hermano Santiago tras haber podido reconocer su cuerpo, en la que deseó "que todos los culpables paguen por lo que te hicieron y puedas descansar en paz"."Santiago, ayer 20 de octubre pude despedirme de vos, me dejaste parte de tu corazón. Dónde estés con tu alma, deseo que hayas sido testigo de todo lo que ocurrió en estos 80 días, de toda la gente que te conoció, que te quiere, que se movilizó y sensibilizó por vos", escribió el hombre.En la carta publicada en su perfil de la red social Facebook, Sergio Maldonado agregó: "Siento que vos te fuiste pero me dejaste muchos hermanas/os, Amigas/os, Madres, Padres, Abuelas/os, Primas/os, así todo fue un cambio injusto pero necesario para que todos nos replanteemos muchas cosas"."Donde quieras que estés, seguí siendo Santiago. Que nada te detenga, que sigas tu camino", expresó al tiempo que dijo sentir "mucha tristeza, angustia, dolor, bronca y orgullo" por ser su hermano."Siento que esto tengo que compartirlo con toda la gente que nos ayudó a encontrarte y ayudará a que sepamos la verdad y se haga justicia. Espero que todos los culpables paguen por lo que te hicieron y puedas descansar en paz. Para vos y por vos Siempre.Te quiero Mucho", finalizó.El último viernes, luego de confirmar que el cuerpo hallado en el río Chubut el 17 de octubre último pertenecía al joven desaparecido desde el 1 de agosto, Sergio Maldonado advirtió que "esto no quita que el responsable es Gendarmería".MARCHA A PLAZA DE MAYOLa agrupación Encuentro Memoria Verdad y Justicia encabezó una manifestación en Plaza de Mayo, donde responsabilizaron al Gobierno por la muerte del joven Santiago Maldonado, reclamaron "justicia" y volvieron a exigir la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.La mayoría de los manifestantes llegaron con banderas del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), Nuevo MAS, Partido Obrero, Frente Darío Santillán y la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos, aunque también hubo muchos ciudadanos independientes que se acercaron al lugar.Una vez leído el documento los organizadores pidieron a los manifestantes que desconcentraran de forma tranquila pero, nuevamente, hubo personas sin identificar, con capuchas, palos, piedras y martillos, que provocaron destrozos luego de que la mayoría de los concurrentes a la marcha se retiraran.Al igual que en movilizaciones anteriores, los sujetos encapuchados comenzaron a arrojar piedras hacia la Catedral y a romper vidrieras en los alrededores de la plaza. También efectuaron pintadas con aerosol contra automóviles estacionados en las calles cercanas.