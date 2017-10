La celebración de sus primeros 25 años de labor

Quienes iniciaron el Grupo PASI 1 (programa de Asistencia Social e Integral), con la señera gestión de Ercilia Carmona, y la incondicional colaboración de Américo Tosello desde la Secretaría, tal vez no se atrevieron a soñar con la proyección que tuvo la propuesta, lanzada a finales de 1990, fundando un organismo privado encaminado a "transitar la senda de la amistad y de experiencias espirituales y culturales", y devenido después en lo que es hoy la Universidad de la Mediana y Tercera Edad "Olga Cossettini", del Grupo PASI 1, institución que se ha convertido en todo un símbolo en lo relativo a educación no formal para adultos mayores.La UMTE celebra, este año, su primer cuarto de siglo de intensa labor.Para brindar detalles de las actividades celebratorias, nos visitaron María Enriqueta de Pellegrini y Norma Mandón, integrantes del Grupo PASI - que prosigue sosteniendo y apoyando el accionar de esa casa de educación no formal-quienes recordaron que la UMTE comenzó a funcionar en el año 1993 y tiene como misión la educación no formal, permanente para adultos mayores.En cuanto a la actividad que se desarrolla en la sede del Bv. Lehmann destacaron que a diario cientos de personas asisten a sus cursos y talleres acompañados por los animadores socio culturales - profesores-La planta funcional del establecimiento se completa con las rectoras, personal administrativo y de servicios.En el accionar diario los asistentes comparten el conocimiento, la amistad, la recreación, parte de la vida.Es por ello que con motivo del hito histórico de la institución fue preparado un programa celebratorio al que se invita a concurrir a toda la comunidad, a exprofesores y exalumnos.La ceremonia de referencias está prevista para el martes 24 de octubre, a partir de las 20:15 en el Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano".Cabe señalar que el programa incluye un vídeo institucional y la participación en concierto de la R.P. Bog Band, perteneciente a la Escuela Municipal de Música "Remo Pignone".Cabe destacar que esta será la velada de gala coincidente con los festejos de los 136 años de la formación de Rafaela.