Todo lo que hay que saber en este domingo de elecciones

Desde las 8 y hasta las 18, los santafesinos, al igual que el resto del país, vivirán una nueva jornada de democracia, a partir de la posibilidad de elegir a nuestros representantes, en la gran mayoría de los casos, para las representaciones legislativas. Aunque en algunas municipalidades se eligen intendentes y en los pueblos, presidentes comunales.La particularidad de este sufragio, al igual que ya ocurriera en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), es la simultaneidad de dos sistemas de votación diferentes. A nivel nacional, se utiliza la boleta sábana. En el caso de nuestra provincia, contará con un solo cuerpo: el de diputados nacionales. Será el primero que el elector votará y el primero en contabilizar luego del cierre de la votación. En este caso, se deberá meter la boleta elegida (de las 10 posibles) en el cuarto oscuro en el sobre que le dará el presidente de mesa. Posteriormente, se lo ingresará en la urna.Con posterioridad, el Presidente de Mesa le dará al elector la boleta única, que contará con todas las posibilidades para elegir concejal (o presidente comunal) en un mismo papel. Para que el voto sea positivo, se deberá marcar con una cruz el casillero que acompaña al candidato elegido. Finalmente, se lo doblará por los pliegues y se lo ingresará a otra urna, diferente a la primera.VOTO JOVENRecordemos que quienes tienen ya 16 años y hasta los 18, tienen la posibilidad de poder votar. Dicho de otra forma, es optativo, no hay obligación, como sí la tienen aquellos que superen los 18 y hasta los 75 años. Aunque solo en la elección, no así en la categoría concejal, dado que la Provincia de Santa Fe no adhirió a la ley nacional. Son 67.903 en toda la provincia.PRESIDENTES COMUNALESEn 308 localidades se definirán las autoridades comunales por los próximos dos años. En 86 de esos pueblos, quedó oficializada una sola lista por lo que el acto electoral será un mero trámite.Las urnas tanto nacionales como provinciales serán traídas a esta capital el mismo domingo para el escrutinio definitivo conjunto que se iniciará el martes desde las 18 en dependencias del Tribunal Electoral santafesino en 1º de Mayo al 1.400.DOCE INTENDENCIASEn las ciudades de Armstrong (Belgrano); Las Toscas (Gral. Obligado); Recreo (La Capital); Fray Luis Beltrán (San Lorenzo); Puerto General San Martín (San Lorenzo); Roldán (San Lorenzo); El Trébol (San Martín); San José del Rincón (La Capital); Romang (San Javier); Suardi (San Cristóbal); San Guillermo (San Cristóbal); y Florencia (Gral. Obligado); serán elegidos los respectivos Intendentes Municipales. Las flamantes ciudades de: Romang, Suardi, San Guillermo y Florencia elegirán por primera vez su intendente municipal.QUE PASA SI NO VOTOLa Constitución Nacional en su artículo 37 predica que el sufragio es universal, secreto y obligatorio por lo que no votar se considera una falta electoral y es pasible de sanciones y/o multas.Aquellos electores que habiendo infringido la obligación de votar y no regularizaran su situación pagando la multa correspondiente, se verán sancionados, no pudiendo realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales, o municipales durante un año.En caso de no haber emitido voto en solo un acto electoral (primarias o generales) el valor de la multa será de $ 50.Si el elector se ausenta tanto en las PASO como en las generales de octubre deberá abonar una multa por $ 100, que se acumularán a los $ 50 correspondientes a la primera infracción, es decir que abonará un total de $ 150 en concepto de multas.JUSTIFICACIONA partir del martes 24 de octubre los ciudadanos que no hayan asistido a votar en las próximas elecciones generales por alguna de las razones contempladas en la legislación vigente podrán justificar la no emisión del voto correspondiente a los comicios nacionales.Para realizar dicho trámite deberán ingresar en la página web https://infractores. padron.gov.ar/ y, en caso de no tener posibilidad de realizar la gestión vía internet, también podrán concretarlo en las sedes de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe en Eva Perón 2726, y las delegaciones de la Defensoría de toda la provincia (en Rafaela, Brown 73) (www.defensoriasantafe.gob.ar/oficinas).La justificación del no voto deberán hacerla quienes no hayan asistido a sufragar por encontrarse a una distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación o fuera de la Argentina, por enfermedad, fuerza mayor o estar cumpliendo funciones electorales.CUDAIOEl Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos y Tejidos (CUDAIO) del Ministerio de Salud de Santa Fe, realizará hoy un nuevo operativo para conseguir donantes en 150 escuelas de 60 ciudades de toda la Provincia, con la participación de 1.000 voluntarios.