Primera B: los cuatro finalistas

Los Deportivos, Aldao y Tacural por el lado de la Zona Norte y Bochófilo Bochazo junto a Talleres de María Juana, por el lado de la Sur, son los cuatro elencos clasificados a la final de esta tercera etapa de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.Tacural vs Aldao y Bochazo vs Talleres serán los cruces de definición. En Reserva se enfrentarán: Aldao vs Unidad Sancristobalense y Santa Clara vs. San Martín de Angélica.En lo jugado ayer, por la Zona Norte, en Ataliva, Independiente y el Deportivo Aldao volvieron a igualar pero fue el conjunto visitante el que se terminó imponiendo en la definición por penales, 5 a 3. En el tiempo reglamentario igualaron 2-2, en la ida había sido 0-0.En la Sur, Talleres de María Juana liquidó la serie sobre Zenón Pereyra con un global de 3-0, ganándole ayer nuevamente y en esta ocasión por 2 a 0. En el otro cotejo de la zona, Bochófilo Bochazo derrotó 1-0 a Sportivo Santa Clara y de esta manera se quedó con el boleto para disputar la final. En la ida no se habían sacado ventajas (0-0).El torneo Definición de la Primera C había jugado el pasado fin de semana la quinta fecha y quedaban pendientes los resultados que se dieron en las Juveniles. A continuación, todo lo acontecido:Atl. Esmeralda 1 (Alejandro Sequeria) – Juv. Unida 2 (Fabricio Gorlino x 2), Bella Italia 1 (Joaquín Heidegger) – San Isidro 0, Libertad E.C. 1 (Lucas Orozco) – Belgrano 0, Susana 3 (Elías Navarro, Diego Taborda y Alex Blatter) – Aureliense 0.Esmeralda 1 (Rodolfo Flores) – Juv. Unida 0, Bella Italia 0 – San Isidro 1 (Javier Garnica), Libertad E.C. 0– Belgrano 2 (Enzo Suárez x 2). Al Aureliense le dieron los puntos ya que el Dep. Susana no presentó la divisional.Dep. Susana vs. Atl. Esmeralda, Sp. Aureliense vs. Sp. Libertad, Belgrano vs. Dep. Bella Italia, San Isidro vs. Juventud Unida.