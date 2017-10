El oficialismo confía en desaforar a De Vido

Considera que la situación judicial del ex ministro es "insostenible". Cambiemos tendría más de 160 votos para aprobar el desafuero.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El oficialismo se mostró ayer confiado en poder obtener el respaldo de gran parte de la Cámara de Diputados para votar a favor del desafuero del legislador kirchnerista Julio De Vido, solicitados por los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, ya que consideró que la situación judicial del exministro de Planificación Federal "es insostenible"."Estimamos que el dictamen en comisión va a ser favorable, así como también estimo que vamos a obtener el apoyo de los dos tercios de los presentes en el recinto", sostuvo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli.En diálogo con Radio Continental, el legislador del PRO recordó que "de acuerdo con lo ordenado por los jueces, si el miércoles se produce el desafuero, ese mismo día el diputado De Vido sería detenido y conducido a la Cárcel de Ezeiza"."Salvo algunos diputados del Frente para la Victoria, por una malentendida solidaridad posiblemente voten en contra del desafuero, entiendo que todo el resto de la Cámara va a votar a favor", insistió.Al ser consultado sobre si para el oficialismo es lo mismo la renuncia o el desafuero, Tonelli subrayó: "Dada la gravedad de las imputaciones que pesan sobre él merece ser desaforado, pero lo importante es que quede a disposición de la Justicia y que se lo investigue sin ningún tipo de limitación como pueden implicar los fueros".En tanto, el coordinador del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, resaltó que tanto Rodríguez como Bonadio dieron "fundamentos muy fuertes y muy severos" en sus pedidos de desafuero y detención contra De Vido, sobre quien aseguró que su situación "es insostenible".Tras reconocer que "en la Argentina hay un problema histórico con algunos sectores de la Justicia, que están más al tanto del calendario electoral que la propia política", el cordobés destacó en declaraciones a Radio Mitre que "a lo mejor" los magistrados "deberían haber procedido antes".Finalmente, la jefa del bloque de UNA, Graciela Camaño, anticipó que el massismo apoyará el desafuero y advirtió que "no se pueden chicanear los tiempos procesales con los fueros". "El miércoles no hay que desaforar solamente a De Vido, también hay que dar una señal fuerte respecto a que el proceso penal no está amparado en los delitos comunes por los fueros", planteó la diputada opositora.