Antes era más difícil

Tanto Russo como Ribotta nacieron a mediados de los 80’. Diez años después, esta clase de gustos y de hobbies no eran muy fáciles de conseguir en Rafaela. Russo es dibujante y profesor de la materia, y describe lo difícil que era poder satisfacer sus gustos: “hoy se ve mucho más animé que cuando nosotros éramos chicos. Además, está más metido como los comic, gracias a las películas de Marvel, por ejemplo. Hoy además se consiguen muchos muñequitos por ejemplo, de súperhéroes, que antes no se conseguían”.En este evento que promocionan, habrá una exposición de naves de Star Wars, algo que seguro llamará poderosamente la atención de los fanáticos. Además, habrá personajes y otros menesteres de la famosa película que ya lleva más de 40 años deslumbrando. “Nuestra intención no es ganar dinero, sino generar un espacio para esto. De hecho, cobramos $ 30 de entrada que es simbólico, que serán destinados para cubrir gastos de algunas impresiones que vamos a hacer. Queremos instalar el tema en la ciudad, y que la gente pueda disfrutar casi sin pagar”, dicen.A modo de cierre, Ribotta, estudiante de Marketing, dijo que “toda esa gente en estos momentos no tiene ese espacio. Esto es muy sano, es gente que dibuja, que se conoce y que se juntan a disfrutar. No somos los típicos nerds de The Big Bang Theory. Rafaela es una ciudad grande y nadie molesta a nadie. Hay que apostar a los adolescentes para darle ese lugar que nosotros queremos instalar”, explicó.