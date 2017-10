El fixture inicial de Ben Hur

El último fin de semana del mes de octubre traerá consigo los inicios de dos de las tres zonas que le darán vida a la fase regular del Federal Femenino, edición 2017. La restante, arrancará los primeros días de noviembre. Conocidos los oferentes para ser sedes, quedó resuelto dónde se disputarían las primeras etapas de fase regular.Fue así que Atalaya de Rosario se quedó con la “1”, Tucumán BB con la “2” y Ferro de Olavarría con la “3”. Cabe recordar que el torneo contará de tres etapas, las cuales son abiertas a licitación. En la primera, la que se aproxima de forma inminente; los equipos fueron divididos en tres grupos; dos serán integrados por cinco equipos y el restante por cuatro. Jugarán dos veces (en distintos fines de semana) todos contra todos. De los más numerosos, accederán a semifinales los mejores tres de cada uno; siendo dos los que avancen del otro segmento.Los clasificados serán reubicados en dos zonas de cuatro, jugando una sola vez todos contra todos, y accediendo a la etapa final, los primeros de cada uno de estos grupos. En esa definición se acoplarán los equipos de FeBAMBA, para disputar un nuevo cuadrangular, y de esa forma conocer al campeón 2017.Ben Hur de Rafaela jugará a partir de noviembre, en el grupo 1 que tendrá como sede a Atalaya de Rosario.Este es el cronograma:17:00 Atalaya de Rosario vs Independiente de Ataliva; 19:00 Ben Hur de Rafaela vs Ben Hur de Rosario.9:00 Atalaya de Rosario vs Ben Hur de Rosario; 11:00 Ben Hur de Rafaela vs Talleres de Paraná; 17:00 Atalaya de Rosario vs Ben Hur de Rafaela; 19:00 Independiente de Ataliva vs Talleres de Paraná.09:00 Atalaya de Rosario vs Talleres de Paraná; 11:00 Ben Hur de Rosario vs Independiente de Ataliva; 17:00 Ben Hur de Rosario vs Talleres de Paraná; 19:00 Independiente de Ataliva vs Ben Hur de Rafaela.ARGENTINO U13El seleccionado santafesino femenino Sub 13 de básquet se transformó en finalista del Campeonato Argentino de la categoría al derrotar a Entre Ríos por 49-44 y ganar invicto la zona A del certamen que se está disputando en la localidad cordobesa de Embalse. El elenco dirigido por Daniela Oldani contó con 18 puntos de Fiorenza Cardini, 7 de la rafaelina Delfina Gentinetta y Abril Vernazza, y 6 de Delfina Santhia.Santa Fe jugará la final del Argentino ante el ganador del duelo entre Capital y Mendoza. La jugadora de Ben Hur viene teniendo un muy buen torneo. Además de los 7 tantos, cabe acotar que bajó 11 rebotes.