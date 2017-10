Quilmes ya está en semis

En la noche del viernes el Tribunal de Penas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol emitió el fallo correspondiente a la serie entre Quilmes y Unión de Sunchales, luego de la apelación efectuada por el conjunto cervecero ante el primer fallo, que había dado por perdido el punto al Bicho Verde por la no presentación de los carnets habilitantes. De acuerdo al reglamento FIBA, artículo 20, se hizo una revisión y finalmente la serie fue ganada por los cerveceros, que ahora enfrentarán a Libertad de Sunchales. Recordemos que la otra semifinal ya estaba prevista, entre Atlético e Independiente.El fallo en cuestión expresa que:"En ocasión de la disputa del primer partido entre los equipos representativos del C. A. A. Quilmes vs. el C. A. Unión, que se viera frustrado de su realización ante la no presentación de los carnets de los jugadores de esta última institución, este Tribunal de Penas emitió el fallo sobre la base del informe producido por los árbitros, dictaminando que se le otorgaba el partido al club local (Quilmes) y se le adjudicaba 2 puntos al mencionado y 0 puntos al Club A. Unión, cerrando en consecuencia la Serie quedando como ganador de la misma el Club A. A. Quilmes, de acuerdo a las normas FIBA sobre la que también se toman en cuenta las resoluciones, además de lo establecido en el Código de Penas de la Confederación Argentina de Básquetbol.Sobre el particular el artículo 20, "Partido perdido por incomparecencia" de la Reglamentación FIBA establece:Regla 20.1: Un equipo perderá el partido por incomparecencia si: . Quince minutos después de la hora programada para el inicio del partido, no se ha presentado o no puede presentar 5 (cinco) jugadores preparados para jugar. Sus acciones impiden que se juegue el partido. Se niega a jugar después de haber recibido del árbitro principal la orden de hacerlo.Regla 20.2: Penalización. 20.2.1 Se adjudica el partido al equipo contrario y el resultado será de veinte a cero (20 a 0). Además, el equipo que no haya comparecido recibirá cero (o) puntos en la clasificación.20.2. Para las series de dos partidos (ida y vuelta) en que se tenga en cuenta el tanteo total y para los play offs al mejor de tres partidos, el equipo que no comparezca en el primer, segundo o tercer partido perderá la serie o los play offs por incomparecencia. Esto no se aplica en los playoff al mejor de cinco partidos.20.2.3 Si un equipo pierde un segundo partido por incomparecencia en un torneo, el equipo será descalificado y se anularán los resultados de los partidos en que haya participado. Queda por lo tanto palmariamente demostrado que los punto adjudicados en primera instancia al Club A. A. Quilmes se ajustan a lo establecido en las distintas Reglamentaciones (interna de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, Código de Penas de la Confederación Argentina de Básquetbol y Reglas de la FIBA).Cabe por último mencionar que oportunamente se realizaron consultas a miembros de la Federación Santafesina de Básquetbol, como así también a miembros de su Tribunal de Penas.