TC Mouras: festejó Ricardo Degoumois

Ricardo Degoumois (Ford) ganó la final del TC Mouras por poco. Pablo Ortega (Dodge) presionó sobre el final, pero no le alcanzó y culminó en el segundo lugar. Por su parte, Javier Jack (Ford) llegó en la tercera colocación.En los primeros metros de competencia, Degoumois y Ortega se disputaron la primera posición pontón a pontón. No obstante, el del Alifraco Sport no pudo con el integrante del Martínez competición y se mantuvo en el segundo lugar.Detrás se ubicaron Javier Jack, Santiago Andreoli (Dodge) y Federico Iribarne (Chevrolet), quienes completaron los primeros cinco en las vueltas iniciales.La última actividad de la jornada sabatina fue lineal y no sufrió demasiadas variantes en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.Sobre el final, Ortega presionó a Degoumois. Sin embargo, la cuadriculada se mostró y debió conformarse con el segundo lugar. El santafesino se quedó con la victoria y con su décimo quinto puesto Andrés Jakos (Dodge) se mantiene al frente de la "Copa de Oro" del TC Mouras.1º Ricardo Degoumois (Ford), en 27m41s746; 2º Pablo Ortega (Dodge) a 163 milésimas; 3º Javier Jack (Ford) a 543; 4º Santiago Andreoli (Dodge) a 3s567; 5º Federico Iribarne (Chevrolet) a 8s275; 6º Nicolás Vidal (Chevrolet) a 17s287; 7º Santiago Alvarez (Dodge) a 18s053; 8º Nicolás Impiombato (Chevrolet) a 18s946; 9º Maximiliano Vivot (Chevrolet) a 19s140 y 10º Ayrton Londero (Ford) a 19s757.Lucas Panarotti (Dodge) fue contundente en la final del TC Pista Mouras, al imponerse de punta a punta y sin sufrir la presión de Matías Guiffrey (Ford), quien superó a Lucas Carabajal (Dodge) cuando faltaban cuatro vueltas para terminar.Por un momento, la distancia entre el líder y el pelotón se esfumó con la entrada del auto de seguridad a raíz del despiste que protagonizaron Germán Todino (Ford) y Damián Markel (Ford).Sin embargo, en el relanzamiento, Panarotti se mostró sólido y se impuso de manera inapelable, seguido por Guiffrey y Carabajal.1º Lucas Panarotti (Dodge), en 26m59s481; 2º Matías Guiffrey (Ford) a 547 milésimas; 3º Lucas Carabajal (Dodge) a 3s829; 4º Fernando Iglesias (Chevrolet) a 4s524; 5º Lucas Ferreira (Dodge) a 5s180; 6º Lucas Granja (Ford) a 6s165; 7º Juan Repetto (Torino) a 6s705; 8º Jordán Scumburdi (Chevrolet) a 8s739; 9º Matías Canapino (Chevrolet) a 9s541 y 10º Gabriel Cacia (Chevrolet) a 13s357.