Todo bien entre Ardusso y Spataro

Luego de lo sucedido con Emiliano Spataro en la "Carrera del Millón", que disputó el Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Rafaela", el piloto Facundo Ardusso y su compañero de equipo Emiliano Spataro se reunieron y hablaron de lo ocurrido. "Borrón y cuenta nueva", dijo el piloto de Las Parejas."Fue una situación difícil porque no nos entendimos. Tuve la posibilidad de juntarme con Emi el jueves a la noche en su casa, fue una charla amigable", expresó Facundo."El me quiere, yo lo quiero. Lo considero uno de los pocos amigos con el límite que uno le pone a la palabra amistad en el automovilismo. Lo considero un tipo que siempre me fue de frente, siempre me marcó el camino. Hasta me enseñó a largar en el TC2000 en el 2010", recordó.Ardusso dijo que "el concepto sobre él (Spataro) no cambia y vamos a seguir trabajando de la misma manera en el equipo como lo veníamos haciendo hasta Rafaela".A su vez, comentó que el martes posterior la situación ya había pasado y que "vienen tres lindas carreras donde esperemos poder ganar".Por último, se refirió a la "Copa de Oro" del Turismo Carretera y manifestó: "Canapino y Spataro son los grandes candidatos al campeonato".