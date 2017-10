Los guantes biométricos en la F1

"Se trata de ver lo que no se ve. Cuando estamos en camino hacia un accidente, lo que sucede entre el impacto y llegar allí no se ve. Un piloto podría estar inconsciente durante 30 segundos y nunca lo sabríamos porque él nunca nos lo contaría", afirmó Alan van der Merwe, piloto del coche médico de Fórmula 1, sobre el uso de los guantes biométricos que se están experimentando con varios pilotos para conocer los primeras reacciones luego de un fuerte impacto.Dichos guantes cuentan con sensores en la palma que ayudan a controlar la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre de los pilotos, lo que les permitirá a los médicos evaluar su condición remotamente antes de llegar al lugar del accidente.La FIA, tal como lo hizo en el Gran Premio de Hungría con los pilotos de Haas, Red Bull y Force India, volvió a evaluar su uso en la primera práctica que la Fórmula 1 realizó en el circuito de Austin, en donde se corre este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos."Si el piloto tiene un accidente y no sale del auto, ¿le pasa algo? Hoy no lo sabemos hasta que llegamos al lugar, pero al contar con esa información a través de los sensores nos ayudará a todos. Podríamos evaluar mejor la situación y tomar las decisiones con mayor seguridad a partir de ello", afirmó Alan van der Merwe.