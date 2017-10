El cuerpo sin lesiones descarta hipótesis

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El ministro de Justicia, Germán Garavano, resaltó ayer que el hecho de que el cuerpo del joven Santiago Maldonado no presente lesiones, según coincidieron todos los peritos que participaron de la autopsia, "despeja muchas de las cosas que se dijeron", en alusión a las acusaciones que recayeron sobre efectivos de Gendarmería."Eso ya marca y despeja muchas de las cosas que se dijeron en estos 80 días y pone en crisis muchos testimonios que hubo sobre golpes, lesiones y demás", sostuvo el funcionario nacional.En diálogo con Radio Mitre, el integrante del Gabinete se refirió a las declaraciones que hizo el juez federal Gustavo Lleral tras la autopsia: "Gracias a la pericia se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo, todos lo peritos estuvieron de acuerdo", manifestó el magistrado en la noche del pasado viernes al salir de la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.Consultado sobre si la ausencia de lesiones lleva a consolidar la hipótesis de que el artesano se ahogó al intentar cruzar el Río Chubut, el titular de la cartera jurídica señaló: "Podría ser una de las explicaciones, pero hay que esperar los estudios complementarios y no hacer especulaciones adicionales, pero es una de las probables causas. También es importante quedarse con el concepto de que todos los peritos señalaron la ausencia de lesiones en el cuerpo".CORTIÑAS CONTRA EL ESTADOLa titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, aseguró que la muerte del joven Santiago Maldonado fue producto de "un crimen patrocinado, programado y ejecutado, todo desde el Estado", ante lo cual pidió que "no quede en la impunidad".En diálogo con Radio 10, Cortiñas reclamó que "esto no quede en la impunidad. Es terrible lo que ha pasado, es el delito, el crimen de Estado que en este tiempo ya se creía que no se iba a dar otra vez"."DESAPARICION FORZADA"La segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, advirtió ayer que "la aparición de un cuerpo no descarta que pueda ser una desaparición forzada" de persona, al ser consultada sobre el caso de Santiago Maldonado.