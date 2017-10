Comienza el debate sobre el futuro del edificio del Hospital "Dr. Jaime Ferré"

El Presidente del Concejo Municipal, Dr. Silvio Bonafede, presentó en la semana pasada, una nota al resto de sus pares en donde sugiere comenzar a dar un debate amplio sobre el futuro del edificio del actual hospital "Dr. Jaime Ferré", teniendo en cuenta la promesa del Gobierno de Miguel Lifschitz de culminarlo antes de la finalización de su mandato, en 2019. Recordemos que el actual director del efector público. Dr. Jorge Bertram, había anticipado que se daría un debate público al respecto.En la misiva, el médico menciona que hace algunos días, volvió al Hospital que lo tuvo como Director y también como médico y al cual recorrió no solo como concejal, sino también como Subsecretario de Salud. "Y por supuesto que recordaba la promesa de nuestro actual Gobernador Miguel Lifschitz de que en 2019 el nuevo hospital ya estará en funcionamiento...con todo lo que ello implica y genera en cada uno de los rafaelinos...una tremenda expectativa...una ilusión muy grande...que todos apostamos y exigimos que así sea...", dice y agrega en la nota: "esa promesa, que deseo profunda y enormemente sea una realidad y un hecho concreto, me lleva a hacerme una pregunta y a invitarlos a que abramos un debate social de suma relevancia: ¿Qué van a hacer con las actuales instalaciones del Jaime? ¿Cuál será tu destino querido Jaime?...preguntas que me deparan imaginariamente muchas respuestas y/o propuestas para beneficio de nuestra comunidad...""Si bien no somos nosotros los encargados de manera directa de tomar tal decisión, sí considero fundamental que podamos ser los generadores, propulsores y protagonistas como representantes de los ciudadanos de la apertura de este debate tan importante para la ciudad: ¿Qué van a hacer con vos querido Jaime?...no quiero que nos quedemos mirando sin siquiera poder opinar y proponer ideas y de escuchar realmente lo que quiere la ciudad...", indica.También se anima a dar algunas propuestas: "desde hace muchos años un tema que me desvela y que siento es absoluta prioridad es que Rafaela pueda tener su merecido y anheladísimo Centro de Radioterapia...sin dudas para mí, esa debería ser una de las propuestas que con más fuerzas deberíamos proponer...No es menor el dato de que actualmente sean los propios estudiantes de las escuelas secundarias de nuestra ciudad quienes estén tomando el tema para su estudio...también otro claro ejemplo de una necesidad concreta y que bien se podría utilizar las instalaciones del Jaime, sería la ampliación de los cupos del Hogar Magdalena de Lorenzi que desde hace tiempo venimos reclamando para la ciudad y en beneficio de nuestro abuelos...".También menciona que se sabe desde la construcción del nuevo hospital, que éste reemplazaría al viejo y que no serían dos efectores públicos trabajando en simultáneo. "El tiempo fue pasando, la construcción del Nuevo Hospital está avanzando, pero se siguen realizando inversiones en el viejo efector público, como por ejemplo, el más que necesario tomógrafo....La duda surgía claramente: ¿se mudará junto con .el Hospital?...y así como ésta otras tantas dudas pueden surgir...", sostiene."Pienso y creo necesario que el futuro del actual Hospital 'Dr. Jaime Ferré' sea determinado por el ciudadano rafaelino, de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia, con la Municipalidad, con el Concejo y todas las entidades de Bien Público y todos los gremios. Es decir, determinar una amplia reunión, para generar un amplio debate e intercambio de ideas, y definir cuál va a ser el futuroy el destino de este espacio tan caro, celoso y sensible a los sentimientos de los rafaelinos y que tiene toda una inmensa significancia para nuestra historia como ciudad"."Quiero revalorizar el valor patrimonial de este edificio, es historia pura, no sólo por su valor arquitectónico sino porque allí nació y se atendió la salud de gran parte de los vecinos a lo largo de más de un siglo... Indudablemente lo más razonable y lógico es que se ponga en valor el lugar para seguirlo destinando al cuidado y la atención de la salud de los rafaelinos y hermanos de la zona", afirma en la misiva.