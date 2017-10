Con 37 obras, se inauguró la 7º Bienal Nacional del Pintura

En el Complejo Cultural del Viejo Mercado anoche se procedió a la entrega de premios de la Séptima Bienal de Pintura Rafaela 2017.La ceremonia que se desarrolló con la presencia de casi todos los artistas galardonados y presidida por el intendente, Luis Castellano, acompañado por la secretaria de Cultura, María Josefa Sabellotti fue abierta con un brillante recital de la Banda Municipal de Música.Seguidamente pronunció un mensaje la secretaria de Cultura María Josefa Sabellotti quien desarrolló el significado de Bienal, y particularmente esta remarcando que "una bienal de arte no es sólo una exposición de obras, para nuestro museo significa un aporte al patrimonio cultural de la ciudad, por eso tanto énfasis en el jurado", remarcó especialmente el trabajo articulado para concretar esta obra. Destacó también la permanencia de la realización que lleva ya 12 años y que está proyectándose y creciendo en cada realización, y enfatizando que con la intervención de la Secretaría de Cultura "se transforma en una política cultural concreta".La funcionaria también agradeció el apoyo recibido y la colaboración del Museo Urbano Poggi, hizo lo propio con Ximena Pita y su equipo.Le continuó en el uso de la palabra el intendente, Luis Castellano que manifestó su "agradecimiento a todos los que participaron y hacen posible que desde el año 2005 a esta parte la bienal se haya transformado en una política de Estado."La continuidad de los temas, las miradas de mediano y largo plazo, la planificación de un Gobierno hacen que pasen estas cosas, que las cosas vayan primero siendo una semilla que vaya creciendo, desarrollándose y transformándose en algo cada vez más grande y más potente."Y eso tiene que ver también con el aspecto cultural que en Rafaela va creciendo, Rafaela ha sido mirada por su deporte, por sus empresas, pero hace algunos años estamos empujando también para que Rafaela vaya transformándose en un polo cultural y educativo fuerte. El festival de teatro, la Escuela de Música, este lugar maravilloso que tenemos y donde se desarrollan tantas cosas tan lindas, la preservación de hitos culturales importantes como lo es el cine Belgrano, nuestro adoquinado, para nosotros es importante y es un detalle que nos ayuda y en momentos que son hitos, como la Fiesta de las Culturas, el fin de semana pasado, a seguir reconociendo nuestro pasado para proyectarnos mejor al futuro."Esta bienal de pintura tiene mi profundo reconocimiento y apoyo a todos los que intervinieron para su logro y fundamentalmente además de los artistas que vienen desde otras provincias y que hacen federal este programa, el agradecimiento a nuestros artistas locales".A continuación se procedió a la entrega de premios, siendo distinguidos los siguientes artistas:1º Premio Adquisición "Ciudad de Rafaela" $ 40.000: Cortés Roberto. "Primavera amenazada por cuatro cuadrúpedos y un paje". 150 x 120 cm. Acrílico (2017); 2º Premio Adquisición Asociación Amigos del MMAUP $ 35.000: Del Giudice Bruno. "Jus Duit". 190 x 130 cm. Hidro esmalte, acrílico y látex sobre lona impresa (2016); 3º Premio Adquisición Gobierno de la Provincia de Santa Fe $ 30.000: Gasquet Santiago. "Un contexto en 50 x 50 cm". 50 x 50 cm. Acrílico sobre tela (2017); 4º Premio Institucional Fondo Nacional de las Artes $ 25.000: Noguera Alejandra. "Acecho II". 100 x 140 cm. Oleo sobre tela (2016). 5º Premio Institucional Centro de Artistas de $ 8.000 destinado a un artista de Rafaela o la región. En este caso para la rafaelina Andereggen Daniela por su obra "Placeres Violentos" - 150 x 10 cm. Bordado (2016).Menciones especiales por orden alfabético a: Rafael Equivocado "Youtube sobre mantel", Walter Florencia Sin título (No sé tú). De la serie "Flota", y Zimmermann Ma. Mercedes "Psicología del color político que no se mete en política".Tras la entrega de distinciones Roberto Cortés, primer premio, agradeció y felicitó a sus colegas por el nivel de las obras.