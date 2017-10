El cuerpo hallado en el río Chubut es del joven Santiago Maldonado

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El cuerpo hallado el martes pasado en el río Chubut es de Santiago Maldonado, el artesano de 28 años que estaba desaparecido desde el 1 de agosto, confirmó su familia tras reconocer sus tatuajes en el marco de la autopsia judicial. Sergio Maldonado, hermano del joven platense, dio la noticia y pidió "respeto" para su familia, al tiempo que volvió a señalar a Gendarmería Nacional como "responsable" de su muerte."Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes. Estamos convencidos de que es Santiago", afirmó en la puerta de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.Luego de que este viernes por la mañana una veintena de peritos iniciara la autopsia, Sergio Maldonado confirmó en horas de la tarde la fuerte presunción que circulaba desde el martes sobre que el cuerpo encontrado en el río Chubut era el de su hermano."Esto no quita que el responsable es Gendarmería", advirtió en breves declaraciones a la prensa, al sostener la hipótesis de que el artesano murió en el marco del operativo de desalojo de la ruta 40 que esa fuerza realizó el 1 de agosto por una protesta mapuche.Poco después, su familia difundió un comunicado en el que reclamó "saber qué le sucedió y quiénes son los responsables" de la muerte del joven. Sus allegados también lanzaron críticas al gobierno de Mauricio Macri y subrayaron que la muerte de Maldonado "no debe ser motivo de divisiones o pujas interesadas"."Nos sigue resultando inexplicable la negativa del Gobierno Nacional ante el ofrecimiento de colaboración de expertos de la ONU, de comprobada experiencia internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes", enfatizaron.Por su parte, la Casa Rosada aseguró que continuará manejándose con "prudencia y respeto" en torno al caso."Respetaremos a la familia, que está viviendo un momento muy duro. Y vamos a dejar que la Justicia trabaje en la investigación para que se sepa la verdad sobre lo que sucedió con Santiago Maldonado", señalaron fuentes oficiales a NA.Tras hallar el cuerpo el pasado martes en el río Chubut, este viernes unos veinte peritos comenzaron la autopsia destinada a identificar y establecer las causas y la fecha de muerte, lo que será clave para la investigación.Antes de iniciar, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, se reunió con los peritos de parte y anunció que el procedimiento sería filmado por dos cámaras, una fija y una móvil.Además, el magistrado pidió que no se ingresara con celulares, a fin de evitar que volvieran a filtrarse imágenes del cuerpo. "La expectativa es la misma que en cualquiera de estas circunstancias. Uno no sabe con qué se va a encontrar, no puede aventurar, no se puede hacer futurología", señaló el perito de la familia Alejandro Inchaurregui al ingresar a la morgue judicial, ubicada en Viamonte y Junín.En tanto, la abogada querellante de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Liliana Alaniz, sostuvo que "va a ser un proceso que va a durar mucho tiempo"."El juez señaló que se van a utilizar dos cámaras, una fija y una móvil que va a filmar todo con sonido ambiente en tiempo real. También se utilizará una cámara fotográfica" para captar imágenes, indicó Alaniz.La letrada precisó que por disposición del Lleral se pusieron "todos los teléfonos celulares a resguardo, incluso" el del propio magistrado. Alaniz explicó que en la autopsia participaron "peritos de todas las partes, de las cinco querellas y de la Gendarmería", por el imputado Emmanuel Echazú.El cuerpo encontrado el martes en el río Chubut vestía ropas oscuras y una campera de color celeste, que coincidía con los testimonios de las últimas personas que vieron a Santiago Maldonado, además de tener entre sus prendas el DNI del artesano. Si bien esas coincidencias hacían suponer que se trataba del joven platense, recién este viernes pudo confirmarse su identidad con el reconocimiento de su familia.