En tres días se anotaron 405 postulantes de 22 provincias

El gobierno de Santa Fe, a través de la subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, abrió la primera convocatoria pública para adoptar una niña de 13 años luego de que se agotara la búsqueda dentro del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUAGA) de la provincia y la Red Federal de Registros."Abrimos la convocatoria pública luego de haber agotado la búsqueda interna de una familia y no haber tenido una respuesta positiva en el RUAGA con alguna familia que tenga este perfil y de haber cursado el pedido de colaboración a la red federal del Registro, se decidió desde el Ejecutivo para que esta nena tenga un hogar y no quede en una institución varios años", destacó el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende el RUAGA, ante la consulta de un cronista de LA OPINION.Y agregó: "El primer objetivo es encontrar un hogar a la nena y una vez y para siempre pueda tener su casa; también concientizar a la sociedad, difundir que existe un Registro, hay muchos adolescentes en la provincia que están esperando ser adoptados y falta gente que se anote para adoptar. Además vamos a fijar un rumbo a nivel nacional, debido a que ninguna provincia cuenta con un protocolo para estos casos excepcionales".El expediente que declaró la situación de adoptabilidad de esta nena se tramita en un Tribunal Colegiado de Familia de Rosario. “Hace cuatro años que está en un hogar, hablamos con ella de esta convocatoria pública y que podía ser adoptada por una familia de la provincia de Santa Fe o de cualquier otro punto del país, respondiendo que ella no tenía problemas, pero nos pedía ser adoptada y tener un hogar".Esta nena goza de buena salud y se destaca por su energía, actualmente cursa 6° grado; dice que quiere ser peluquera y se divierte peinando y maquillando a sus amigas. También le gusta mucho dibujar y hacer manualidades. Cuenta que si bien se siente cómoda en la institución que la aloja, su deseo es encontrar un hogar y anhela formar parte de una familia."En tres días se anotaron 405 postulantes de 22 provincias, siendo el primero de la ciudad de Rafaela. En cuanto a los criterios se van a ir evaluando los primeros 20 legajos según los perfiles más adecuados de la nena y se remitirán al Juzgado, quien termina de definir a quién le da la adopción", sostuvo el funcionario provincial.La convocatoria se abrió el miércoles pasado y se extiende hasta el viernes 27 de octubre. Los interesados (pueden ser personas de manera individual o parejas) deberán inscribirse a través de un formulario único disponible en www.santafe.gob.ar/convocaruaga. Finalizado el plazo, una disposición de la dirección provincial de Registros establecerá el orden de prioridad completo final, en forma cronológica por fecha y hora de la solicitud. El trámite de inscripción es online en todos sus tramos e incluso la plataforma virtual permite imprimir una constancia de que el mismo ha sido realizado.“La única manera de adoptar en el país es anotarse en los Registros de Aspirantes a guardas adoptivas, cuyos equipos interdisciplinarios evalúan a los postulantes pero a veces se dan casos como éste para los que también debe haber una respuesta”, insistió el subsecretario. Mencionó que ninguna provincia argentina cuenta con un protocolo de actuación para convocatorias públicas.El RUAGA recibe las solicitudes de las personas con domicilio en la provincia de Santa Fe que desean adoptar una niña, niño o adolescente, los evalúa y conforma una lista única provincial ordenada cronológicamente. Los aspirantes, al momento de solicitar su inscripción, definen su disponibilidad adoptiva, determinada por variables objetivas como sexo, edad, estado de salud y si aceptan grupo de hermanos.Cada vez que el RUAGA toma conocimiento de que un niño fue declarado en situación de adoptabilidad, busca postulantes en la lista única de acuerdo a la disponibilidad adoptiva declarada. Cuando se agota la búsqueda por no encontrar aspirantes que se ajusten a la disponibilidad adoptiva de las niña/s, niño/s y/o adolescente/s en situación de adoptabilidad y tampoco hay respuesta favorable del pedido de colaboración a la Red Federal de Registros, procede a la convocatoria pública.