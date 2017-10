Mársico presentó una objeción a la cuenta de inversión 2016

El concejal del Partido Demócrata Progresista Lisandro Mársico presentó un proyecto de declaración, mediante el cual procedió a observar la Cuenta de Inversión – Ejercicio 2016, bajo los lineamientos de lo prescripto en el art. 34º de la Ordenanza de Contabilidad.La cuenta de inversión constituye un instrumento previsto por la Ordenanza de Contabilidad Nº 3090, y es el medio por el cual el Departamento Ejecutivo rinde cuenta ante el Concejo Municipal de cómo invirtió los recursos asignados por la Ordenanza de Presupuesto, para un ejercicio determinado, y que se sujeta al pronunciamiento del Cuerpo Legislativo.El concejal de la democracia progresista ya había formulado objeciones y denunciado incumplimientos normativos, en la cuenta de inversión perteneciente al ejercicio 2015, y nada le fue respondido de parte del Departamento Ejecutivo Municipal.El edil llevó a cabo un análisis del instrumento de referencia y detectó diversos desajustes, como ser: “el concepto de presupuesto autorizado se refiere a lo que por diferentes modificaciones presupuestarias representa el “tope” a gastar en el ejercicio y se interpreta como el vigente al 31-12- 2016, es un tope, por cuanto el presupuesto “fija” y la fijación implica un tope (no se puede gastar más de lo autorizado)”, sostiene el concejal pedepista.“Y se puede observar como en el cuadro de Situación Económica Financiera, y por citar uno de los rubros (hay otros con esta disparidad): en los Bienes de Consumo aparece un Presupuesto Vigente (autorizado) de $ 21.027.180,56 y un Ejecutado 28.363.952,57. Lo “Ejecutado”, en los diversos rubros superan a lo autorizado, situación que no está permitida, por cuanto el crédito vigente en los gastos es un tope, no una estimación”, apuntó el concejal demoprogresista.“En relación al movimiento de fondos y saldos de las cuentas bancarias especiales. Se deberá dar cumplimiento al Artículo 33 inc.2º, de la Ordenanza de Contabilidad la cual indica que se informe los movimientos de fondos y saldos de las cuentas bancarias especiales. Solo se dan a conocer los saldos al cierre, pero lo que falta es el saldo al inicio, ingresos y egresos”, exigió Lisandro Mársico.PEDIDOEn diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el concejal demoprogresista confirmó que el proyecto, ingresado oficialmente en la sesión del pasado jueves, fue derivado a la comisión de Presupuesto, que se reúne los miércoles. "El próximo lunes pediré al Presidente del Concejo que abra la comisión para poder darle despacho", anticipó.La urgencia, en este caso, surge a partir de que debe ser debatido en la próxima sesión y no se puede demorar. En el caso de que no se abra la comisión y no se le pueda dar despacho, la Cuenta de Inversión 2016 quedará aprobada de manera ficta, es decir, de hecho. Es que el plazo para que lo debata el Concejo es hasta el 30 de octubre.Por otra parte, el edil marcó que si bien no le fue entregada la respuesta de la objeción realizada a la Cuenta de Inversión 2015, sí notó que algunas de sus objeciones habían sido tenidas en cuenta a la hora de la elaboración de la correspondiente al año pasado, entregada el 28 de abril de este año.