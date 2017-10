La actualidad de las Inferiores

Las Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol continúan adelante con el torneo Absoluto. Pasó la cuarta fecha y todavía quedan dos capítulos por disputar. Todo lo sucedido, los goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



Absoluto A



Sexta División: Zona 1: Humberto 2 (Julián Campo y Juan Ignacio Zambelli) – Santa Clara 1 (Marcos Cavallo), Ramona 5 (Nicolás Salusso x 2, Matías Depetris, Luciano Bessone y Gonzalo Tuilán) – Florida 2 (Rodrigo Pineda y Rolando Ferreyra). Zona 2: Moreno 1 (Nicolás Beltramo) - La Hidráulica 0, Zenón 3 (Facundo Canalis, Renato Correa y Patricio Mendoza) – Ataliva 4 (Bautista Rodríguez x 2, Alejandro Sudano y Dante Alvarez).



Séptima División: Zona 1: Humberto 3 (Adrián Dida, Agustín Cisneros y Patricio Trutali) – Santa Clara 1 (Joaquín Ramírez), Ramona 2 (Matías Guglielmone y Tomás Panero) – Florida 1 (Alejo Manna). Zona 2: Moreno 2 (Santino Gaido x 2) - La Hidráulica 1 (Agustín Mercol), Zenón 2 (Lucas Domínguez y Santino Turina) – Ataliva 2 (Julián Ricarte y Bruno Villalba).



Octava División: Zona 1: Humberto 0 – Santa Clara 1 (Michel Villanueva), Ramona 1 (Santino Arce) – Florida 1 (Alejo Manna). Zona 2: Moreno 0 - La Hidráulica 0, Zenón 1 (Leandro Maffini) – Ataliva 2 (Juan Barrios y Diego Ricarte).



Novena División: Zona 1: Humberto 1 (Gianfranco Grande) – Santa Clara 0, Dep. Ramona 1 (Elías Vicedo Rico) – Florida 0. Zona 2: Moreno 2 (Fernando Turquetti y Mariano Urquijo) - La Hidráulica 0, Zenón 2 (Gastón Bruno x 2) – Ataliva 0.



Próxima fecha (5º): Zona 1: Santa Clara vs. Ramona, Florida vs. Humberto. Zona 2: Zenón vs. La Hidráulica, Ataliva vs. Moreno.



Absoluto B



Sexta División: Zona 1: San Martín 0 - Tiro Federal 4 (Nicolás Orellano x 2, Alan Fernández y Cristian Villalba), Vila 1 (Gonzalo Gutiérrez) - Talleres (MJ) 0. Zona 2: Roca 1 (Rodrigo Vázquez) – Josefina 2 (Mateo Genesio y Santiago Gay). A Atlético (MJ) le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense no presentó la divisional. Zona 3: Aldao 0 – Bochazo 2 (Iván Giussani y Ezequiel Segovia).



Séptima División: Zona 1: San Martín 0 - Tiro Federal 1 (Elías Varela), Vila 1 (Manuel Canello) - Talleres (MJ) 2 (Agustín Bonino y Alejandro Flores). Zona 2: Sp. Roca 2 (Matías Ribalta x 2) – Josefina 1 (Facundo Peralta), U. Sancristobalense 3 (Diego Sandoval, Amado García y Leonel Barreto) - Atlético (MJ) 2 (Emiliano Perren y Gerónimo Lauxmann). Zona 3: Aldao 2 (Erik Iturre y Juan Romero) – Bochazo 1 (Iván Giussani).



Octava División: Zona 1: San Martín 0 - Tiro Federal 1 (Jorge Sánchez), Arg. Vila 1 (Agustín Garetto) - Talleres (MJ) 4 (Lautaro Barrionuevo, Lisandro Stuber, Juan Cortes y Agustín Bonino). Zona 2: U. Sancristobalense 1 (Agustín Solina) - Atlético (MJ) 3 (Nahuel Chamorro, Ulises Cattani y Damiano Jaime). A Josefina le dieron los puntos ya que Roca no presentó la divisional. Zona 3:Aldao 2 (Laureano Ferreira y Nicolás Gugliemone) – Bochazo 1 (Máximo Muller).



Novena División: Zona 1: San Martín 1 (Luciano Nieremberger) - Tiro Federal 0, Vila 2 (Leonel Rolón y Lorenzo Ferrero) - Talleres (MJ) 3 (Máximo Godoy x 2 y Matías Streitemberger). Zona 2: Roca 2 (Agustín Cassina y Lautaro Bonsegundo) – Josefina 1 (Bautista Rassetto), U. Sancristobalense 0 - Atlético (MJ) 4 (Ramiro Jaime, Maximo Jacob, Lautaro Domínguez Acosta y Francisco Ferrero). Zona 3: Aldao 4 (Enzo Arriola x 2, Uriel Iturre y Bautista Beccaria) – Bochazo 0.



Próxima fecha (5º): Zona 1: Tiro Federal vs. Vila, Talleres (MJ) vs. San Martín. Zona 2: Josefina vs. U. Sancristobalense, Atlético (MJ) vs. Roca. Zona 3: Bochazo vs. Tacural. Libre: Aldao.