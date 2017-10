CARTAS DE LECTORES

Este tipo de acciones y “decisiones” son las que hacen que todos, cada uno de los que vivimos en nuestro querido país nos sintamos desprotegidos por la Justicia ¿?? ¿Existe la Justicia? Porque no sólo pasa en la gran capital y el resto de las provincias, también pasa en mi querido Sunchales, donde nací, me crié, y trabajo todos los días por el bien de mi familia; y es el lugar donde también nacieron mis preciados hijos, se están educando y lo seguirán haciendo.Este miércoles 18 a tan solo 4 días de haber ocurrido semejante hecho en la ciudad, el culpable (no se le puede llamar imputado, porque fue quien realizó el disparo) ya está en condiciones de volver a su casa como si nada hubiera ocurrido, claro sin antes cumplir con diligencias sumamente importantes como ser “fijar domicilio en Tacural” (déjenme pensar que es un chiste), en Sunchales nos conocemos todos y todo Sunchales está al tanto que el autor del disparo fue ......., conocido en la ciudad por estar involucrado en drogas, innumerables robos y todo acto vandálico que se le ocurra, pero bueno, entiendo que fijando domicilio en Tacural nos vamos a librar de él. Otra de las diligencias “asistir todos los viernes a firmar a la Comisaría” esto sí que es importante por lo menos en ese ratito que esté en la Comisaria no va a cometer ningún ilícito (déjenme seguir pensando que es otro chiste) y la última (y entiendo que habría que agregársele un par de ceros al final para que no salga nunca) “el pago de una fianza de $ 100.000”.Ahora bien, yo le pregunto al Juez, Dr. Alejandro Mognaschi, me explique cómo le digo yo a mi hija de 13 años que con toda su inocencia ese día estaba jugando con sus amiguitas en un lugar público y lleno de niños de la edad y más chicos aún, que el culpable de haberle “pegado un tiro” en su pierna, en donde la bala ingresó, recorrió más de 10 cm y aún se encuentra alojada en su cuerpo va a caminar libremente por la ciudad. Es más, lo más probable es que se lo vuelva a cruzar (cierto tiene que fijar domicilio en Tacural ). Cómo le digo que salga a jugar tranquila, que está todo bien, cuando el culpable, después de efectuar el disparo se acercó hasta mi hija en el suelo y le dijo, perdón nena “esa bala no era para vos”. Le pregunto al Juez Dr. Alejandro Mognaschi, el cual seguramente tiene hijos, nietos, sobrinos o hijos de amigos, qué hubiera hecho Ud. en mi caso. ¿Si le llaman por teléfono para decirle “le pegaron un tiro a tu hija” como hubiera actuado? Le hubiera dictado la misma sentencia. Ahora bien, esto sí que sinceramente no me cierra por ningún lado “La defensa a cargo de la Dra. Cassina, se opuso a que se trataba de un arma de portación indebida, por el contrario, explicó que era un arma de uso civil, lo que descarta la pena en expectativa que pudiese tener” ¿Tiene idea Dra. Cassina todos los trámites que hay que realizar para comprar y portar un arma? La documentación, habilitaciones de todo tipo, exámenes y demás cuestiones que no vienen al caso detallar… ¿Ud cree que el culpable tiene todo en regla, que tiene habilitación para portar armas? Déjeme decirle que no, no tengo ninguna duda de eso con lo cual cualquier tipo de arma que esta “persona” tenga en su poder es de portación indebida, se entiende, que le quede bien claro eso es portación indebida.El desamparo que sentimos responde, a que se quebró ese pacto social con nuestros fiscales y jueces. Y cuando vemos este tipo de accionar de gente que en lugar de cumplir sus funciones de protegernos, cuidarnos, darnos garantía que la justicia existe, se hacen visibles con estos fallos realmente lamentables y sin sustentos, que dejan entrever y pensar muchas veces que existe la convivencia entre "delincuentes y Jueces", cosa que no imaginamos que existan pero ante estas resoluciones, nos hacen dudar.No queremos convencernos y/o acostumbrarnos a que estos tipos de delitos sean tomados como algo natural, nos queremos resistir a que sea así por eso le pedimos a los fiscales, Jueces, que se pongan a trabajar con seriedad, responsabilidad y defendiendo nuestros derechos, son ustedes los elegidos y capacitados para llevar adelante esta función, creemos que son capaces, no nos sigan decepcionando por favor, los vecinos estamos desesperados, y no queremos que nadie tenga que actuar en defensa propia para evitar un delito, cometiendo un hecho que todos luego nos lamentemos, no estamos lejos de eso, se lo pedimos de corazón, empiecen a pensar en los ciudadanos y demuestren que pueden estar a la altura de las circunstancias, que no es ni más ni menos que dignificar sus cargos y, en definitiva, cumplir con sus objetivos institucionales. Igual déjenme decirle al Juez y a la Dra. que voy a hacer todo, pero todo lo que sea necesario y esté a mi alcance para que el culpable, cumpla su condena tras las rejas como debe de ser, el tiempo que la verdadera justicia dictamine.El autor de la carta deja constancia del nombre de quien señala como autor del disparo.