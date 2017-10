Fueron anunciados los ganadores

En el marco de los festejos por el 136º aniversario de Rafaela, el pasado jueves 19 de octubre se llevó a cabo el acto de anuncio de los ganadores del Fondo Editorial Municipal 2017 y del Segundo Concurso Literario para Jóvenes, dos programas que promueven la producción de los escritores locales.La actividad tuvo lugar en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado y contó con la participación de la secretaria de Cultura de la Municipalidad, María Josefa Sabellotti, del secretario de Educación, Jerónimo Rubino, del diputado provincial Roberto Mirabella, y de la vicepresidenta de Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), Mabel Zimmermann. También estuvieron presentes docentes y estudiantes de escuelas donde se difundió la propuesta destinada a los más jóvenes.En primer lugar, se llevó a cabo la lectura de los ganadores de una nueva edición del Fondo Editorial. Para Sabellotti, se trata de un programa que ha logrado tener mayor visibilidad gracias al esfuerzo conjunto entre las secretarías involucradas y ERA. Cabe recordar que esta edición registró la mayor cantidad de participantes en 34 años de historia del Fondo."Esto no lo hacemos solos. Y hoy podemos decir que el Fondo Editorial, como otros programas, no sólo son palabras sino también acciones. Acciones que tienen que ver con líneas y objetivos que nos fuimos poniendo después de muchas charlas y evaluaciones con los distintos sectores culturales", expresó la funcionaria.En este sentido, destacó algunos de los cambios que se fueron incorporando para fomentar la participación de los autores rafaelinos. Entre otras cosas, señaló la modificación del cronograma y la presentación del libro ganador en el marco la Semana del Libro. "Creemos que estos cambios nos han permitido otorgar más tiempos a nuestros escritores y, al mismo tiempo, más tiempo para la difusión del programa", agregó.El jurado integrado por Mariana Travacio, Carolina Repetto y Patricio Torne, resolvió otorgar el primer premio a, firmado con el seudónimo de Jo March y que pertenece a Analía María Ghirardotti. Entre los argumentos se señala la "originalidad en el abordaje de las diversas temáticas" y la presencia de "una escritura que construye, a través de las analogías lejanas, las adjetivaciones y el uso singular de los verbos, interesantes climas".El segundo premio, fue para "La casa", presentado bajo el seudónimo de Odradek (de Fernando Franzetti Actis). Aquí el jurado destacó el "abordaje original y profundo a temas de la memoria, con un lenguaje de cuidada sencillez". Además dijo que se trata de un "trabajado texto que entrelaza poesía y narrativa con excelentes metáforas y breves analogías sobre la existencia, dadas por las pequeñas cosas".Finalmente, el tercer premio, fue para una colección de cuentos que lleva por título "Rutinas Interruptus", que pertenece a Regina Grisolía y que fue presentada bajo el seudónimo de Lidia Rey. "Su escritura narrativa muestra una atenta observación de detalles y escenas de lo cotidiano entrelazados en historias de diferentes ámbitos", dijo el jurado.Cabe destacar que tanto el primero como el segundo premio recibirán incentivos económicos. Para el caso del primer premio, la obra será publicada por la Municipalidad y su edición será distribuida entre la autora y el Municipio en librerías, bibliotecas y ferias.En cuanto al Concurso Literario para Jóvenes, la presentación de los ganadores estuvo a cargo de Roberto Mirabella y Jerónimo Rubino. En primer lugar, el diputado provincial hizo referencia a la importancia de difundir la literatura entre los más jóvenes."Es muy bueno que cada vez más gente pueda tener un lugar donde participar. La literatura es una expresión que nos ayuda a hacer algo con la tristeza, con el dolor. Por eso, si logramos que cada vez haya más escritores, tal vez podamos hacer que haya una mejor ciudad. Porque el arte nos ayuda a ser mejores personas", expresó.Por su parte, Rubino puntualizó que el objetivo de estas propuestas es generar una "trama" literaria, de forma tal que los ganadores de este año, se puedan presentar en próximas ediciones al Fondo Editorial o puedan participar activamente de la programación de la Semana del Libro. "Además, es muy valioso que estos textos después puedan ser leídos en las escuelas y sean los docentes quienes puedan trabajarlos con sus estudiantes, con los mismos que al año siguiente tal vez puedan decirse a participar", expresó el Secretario de Educación.Previo a la lectura de los ganadores, el jurado integrado por Fernando Franzetti Actis, Analía Ojeda y Agostina Bortolotto, hizo mención a la calidad de los trabajos leídos y destacó algunos de los enfoques dados por los jóvenes a la consigna "Imaginando Mundos"."En estos poemas y cuentos hemos percibido su deseo genuino de un mundo, una existencia más sensible: su preocupación por la violencia familiar y de género; su pedido por la paz; su reclamo frente a las desigualdades, injusticias y desapariciones; su experiencia cruda del amor y el dolor; su confrontación decidida con la mirada y los prejuicios de los adultos; su lucha con monstruos y fantasías de la infancia; su batalla con los tiempos idos y por venir; su lectura y discusiones con las voces que los habitan. Y su apropiación de la lengua que los habla para tramar y despuntar un estilo, una voz entre otras", manifestaron.En este caso, los distinguidos con el primer premio de cada categoría recibirán una orden de compra en libros y la posibilidad de participar de un taller de escritura narrativa. Además, junto a las menciones otorgadas, integrarán una publicación que se presentará en diciembre y que el próximo año se distribuirá en forma gratuita en todas las escuelas y universidades de la ciudad.El dictamen del jurado fue el siguiente: Categoría A, género cuento: 1º Premio, "Jugaremos", firmado con el pseudónimo "Hera" (de Milagros Villarreal); Mención, "Noche de pesadilla", pseudónimo "Daphne O? Moon" (de Ariana Alvarez); Mención "Barn", pseudónimo "Cass" (de Marianela Ponzetti); Mención "Meritocracia", pseudónimo "Diógenes" (de Franco Lizarraga); Mención "Cruzando la calle", pseudónimo "Ashamed" (de María del Rosario Manzilla); Mención "Bosques imaginativos", pseudónimo "Aria" (de Judith Beltramino).Categoría A, género poesía: 1º Premio, "Barco Utopía", firmado con el pseudónimo "Alexis M" (de Alexis Mangiaut); Mención "Una entre tanta gente", pseudónimo "Brina" (de Sabrina Monay); Mención "Hilos", pseudónimo "M. Rimbaud" (de Matías Cogno).Categoría B, género cuento: 1º Premio, "Disfraz", pseudónimo "Victoria Crespo" (de Javier Gervasoni); Mención "Monstruos", pseudónimo "V.V." (de Victoria Verrelli); Mención "Recorrido de atardecer", pseudónimo "Oriana Scarafía" (de Oriana Scarafía); Mención "Violeta", pseudónimo "Chica Lunar" (de Josefina Pécile).Categoría B, género poesía: 1º Premio, "No", pseudónimo "Anima Verdigris" (de Kevin Hensler); Mención "Donde los relojes dejaron de existir, ¿hace tiempo?", pseudónimo "ladelosatardeceres" (de Victoria Lencina); "Vacía", pseudónimo "Minnah" (de Milena Piattoni).