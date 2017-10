Asaltaron a la madre del diputado Rubén Giustiniani

Rosa de Giustiniani, madre del dirigente socialista y diputado provincial Rubén Giustiniani, fue víctima este jueves de una entradera violenta en su casa de Zelaya al 1200, en el barrio Alberdi de Rosario.La anciana, de 91 años, fue abordada en la calle por dos personas que le dijeron que traían un regalo para su hijo, que la conocían del barrio y que eran amigos de uno de sus sobrinos.Con esa excusa se ofrecieron a llevarla a su casa. Así pudieron entrar a la vivienda y luego de propinarle un par de golpes le robaron algo de dinero para luego escapar cuando ya se activaba la alarma comunitaria, consignaron LT 10 y La Capital de Rosario.Rosa vive hace muchos años en Alberdi, al igual que su hijo, y no le llamó la atención que quienes para ella eran dos vecinos comunes le hablaran. A primera hora de la tarde de ayer la mujer caminaba hasta su casa cuando sucedió eso, confiar en un par de supuestos habitantes del barrio."Todavía estoy muy asustada. Me pasó por confiada", dijo Rosa. "Me dijeron que traían un regalo para Rubén y que me acercaban hasta casa, así que me subí al auto y vine charlando con los dos muchachos jóvenes. Pero cuando llegamos a casa fue el problema", sostuvo la mujer mientras se quejaba de sus heridas."Cuando llegamos a casa les abrí la puerta y ahí me tomaron del brazo y la cara y me golpearon. Me decían que les diera la plata y en eso sonó la alarma comunitaria y se fueron corriendo", dijo Rosa con total lucidez.La anciana relató que "sin saber cómo", comenzó a sonar la alarma y que ella en ningún momento pulsó el llavero con el que los vecinos de la cuadra activan el dispositivo, por lo que se supone que alguien vio lo que ocurría. "Yo lo tenía lejos, así que alguien lo presionó", dijo Rosa.Lo cierto es que apenas se escuchó la sirena los dos asaltantes huyeron y se subieron al mismo auto con que habían llevado a Rosa a su casa. Por entonces sólo alcanzaron a robarle un monedero con algo de dinero y otra cartera. "Pero no pasó a mayores", dijo la víctima.Hasta pasadas las 22 de anoche los pesquisas no sabían quién pudo haber sido el que dio el alerta y activó la alarma par evitar que la mujer sufriera más golpes y trataban de localizarlo a fin de saber si había visto a los maleantes para identificarlos.