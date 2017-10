Pasó una fecha que deja lejos a los sunchalenses

El jueves se jugó la séptima fecha del Federal A y fue una nueva jornada sin triunfos para los equipos sunchalenses que representan a la Liga Rafaelina en la tercera categoría del fútbol argentino.

Unión cosechó otro pobre empate como local ante Sportivo Las Parejas 0 a 0. El Bicho Verde todavía no pudo ganar en el certamen, está penúltimo, y de local no hizo goles en el torneo. Sin dudas, es un comienzo que está lejos de las expectativas previas, aunque da la sensación que cuenta con jugadores como para salir del mal momento.

Bajo el arbitraje de Jorge Nelson Sosa, así formaron los equipos:

Unión: Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola y Lucas Medina (Facundo Cabral); Cristian Gaitán (Emanuel Lazzarini), Diego Cálgaro (Augusto Álvarez), Pablo Gaitán y Marcos Fernández; Patricio Escott y Martín Comachi. DT: Adrián Tosetto.

Sportivo Las Parejas: Emilio Rébora; Marcos Fissore, Federico Falco, Juan Grabowsky y Juan Acosta; Juan Pereyra, Facundo Fabello, Diego Yacob (Brian Meza) y Jonathan Gallardo (Julián Gauna); Daniel Salvatierra y Tomás Bolzicco (Maximiliano Bocchietti). DT: Nahuel Martínez.

Goles: no hubo.



SOBRE EL FINAL

Mientras tanto, en el “Salomón Boeseldín” de Villa Ramallo, Libertad cayó por 1 a 0 contra Defensores, que ahora es el nuevo puntero. Otra vez sobre la hora sufrió un duro golpe el equipo dirigido por Carlos Trullet, ya que el defensor Leonardo Mignacco marcó el único gol en el minuto 89, provocando la cuarta caída de los aurinegros. Cabe acotar que en el primer tiempo el arquero Olivera le había atajado un penal al delantero visitante Enry Rui. Recordemos que en la fecha pasada, Sp. Belgrano le había sacado dos puntos en los instantes finales al conjunto Cañonero.

Dirigió Darío Rojas Martínez y así formaron los equipos:

Defensores: Braian Olivera; Jorge Zules, Anibal Leguizamón, Leonardo Mignaco; Fernando Torrent, Juan Capurro, Juan Cruz Cartechini, Alan Moreno; Walter De Souza (Tomás Grandis); Federico Castro (Matías Galvaliz) y Angel Prudencio. DT: Héctor Storti.

Libertad: Diego Antonio; Nicolás Guzmán, Juan Sabia, Nicolás Del Grecco, Germán Guibert (Nahuel Vera); Maximiliano Rolón, Ezequiel Saavedra, Franco Raminelli, Ricardo Acosta; Enry Rui (Gastón Monserrat) y Facundo Perassi. DT: Carlos Trullet.

Gol. ST: 44m Mignaco (D).

Incidencia: PT: 15m Olivera (D) le atajó un penal a Rui (L).



EL RESTO Y POSICIONES

Los demás encuentros tuvieron estos resultados: Atlético Paraná 1 (Lencioni) - DEPRO 1 (Orode); Sp. Belgrano 1(Muller) - Douglas 1 (Martínez) y Gimnasia 3 (Lazza y Robles -2-) - Central Córdoba 0.

Posiciones: Defensores de Villa Ramallo 14 puntos; Central Córdoba de Santiago del Estero y Douglas Haig de Pergamino 13; Sp. Belgrano de San Francisco 12; Defensores de Pronunciamiento 11; Sp. Las Parejas 9; Gimnasia de Concepción del Uruguay 8; Libertad de Sunchales 5; Unión de Sunchales 4 y Atlético Paraná 3.



LO QUE VIENE

La octava fecha se jugará el miércoles 25 con esta programación: a las 15.30 DEPRO vs. Unión de Sunchales (Jonatan Correa); a las 16 Sp. Las Parejas vs. Douglas Haig (Santiago Ascenzi); a las 16.30 Libertad vs. Gimnasia y Esgrima (Luis Lobo Medina); a las 20.30 Defensores vs. Sp. Belgrano (Nahuel Viñas) y a las 22 Central Córdoba vs. Atlético Paraná (Sebastián Mastrángelo).