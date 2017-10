Asesinó y desmembró a su amigo en excursión

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Un joven de 25 años quedó detenido acusado de haber asesinado, desmembrado y quemado a su amigo con el que había ido a pescar a una isla cercana a la ciudad bonaerense de San Nicolás.Se trata de Luis Manuel Avalos, quien antes de ser descubierto, le contó a la Policía que él había matado a su amigo Jonathan Maximiliano Carrasco, de 33 años, de un escopetazo, pero de manera accidental.El joven quedó imputado por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", ya que los investigadores recolectaron varias pruebas que lo sindican como el autor del aberrante hecho.La investigación comenzó el pasado sábado por la tarde cuando la esposa de la víctima radicó una denuncia en la Comisaría debido a que su marido no había regresado de pescar junto con un amigo de la infancia.Desde el día anterior ambos estaban en la zona de las islas de San Nicolás, sobre el río Paraná y a la vera de la Autopista Buenos Aires-Rosario, donde el imputado tiene una casilla en la cual iban a pasar la noche.Según publicó el Diario Popular, Avalos se presentó en la Comisaría en la que contó que habían ingerido bebidas alcohólicas y que en el momento en el que su amigo estaba limpiando una escopeta calibre 16, y él se la pidió para verla, el percutor se accionó accidentalmente.La víctima recibió un impacto en el rostro, a muy corta distancia y cayó muerta en una cama, mientras él ahora detenido se quedó dormido por su estado de ebriedad. En su defensa, relató que cuando se despertó el cadáver ya no estaba, por lo que pensó en suicidarse, pero luego desistió de esa idea y se retiró de la isla.Sin embargo, cuando personal policial se movilizó hacia el lugar, no halló el cuerpo de Carrasco y sí el brazo izquierdo por un lado y luego en unos pastizales, la pierna derecha. Más tarde el resto del cuerpo semicalcinado.