Se definen los finalistas

Este domingo no habrá actividad oficial de Liga Rafaelina de Fútbol debido a las elecciones, pero las Semifinales de la Primera B se jugarán este sábado, desde las 15.30 hs.

En Ataliva, Independiente estará recibiendo al Deportivo Aldao (Rodrigo Pérez) y cualquiera que consiga un triunfo se quedará con el boleto para jugar la final por el Ascenso. En el juego de ida igualaron 0 a 0.

En San Vicente, por la Zona Sur, Bochófilo Bochazo se medirá con Sportivo Santa Clara (Javier Simoncini) y luego de los primeros 90 minutos no se pudieron sacar ventajas, el que gane, también accederá a la siguiente instancia. El otro juego de esta zona Sur se disputará en María Juana con Talleres recibiendo a Zenón Pereyra (Franco Ceballos). El local contará con la ventaja del 1-0 obtenido en la ida.



TAMBIEN LA C. Este sábado se jugará la sexta y penúltima fecha del torneo ‘Definición’ de la Primera C liguista, en donde se podría definir el campeón. El líder, Bella Italia (12 puntos) estará visitando a su escolta, Belgrano de San Antonio (11). Mientras que Juventud Unida y Atlético Esmeralda, ambos con 10, saben que no podrán dejar puntos en el camino si es que quieren llegar a la última con posibilidades. Los cotejos: Susana vs. Esmeralda, Aureliense vs. Estación Clucellas, Belgrano vs. Bella Italia, San Isidro vs. Juv. Unida.



Las Posiciones: Bella Italia, 12, puntos; Belgrano 11; Juventud Unida 10; Atl. Esmeralda 10; Dep. Susana 5; Libertad E.C. 3; San Isidro de Egusquiza 3; Sp Aureliense 2.