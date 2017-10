¿La base para Rusia?

Jorge Sampaoli, no se guardó elogios para con el capitán Lionel Messi. "Lo tuve siempre comprometido, amateur, lleno de emociones. Tuve la suerte de encontrarme a Leo, que tiene mucho sentimiento por la camiseta que representa. Me emocionó verlo en cada presentación que compartí con él, y verlo tan involucrado nos ilusiona a todos", dijo el entrenador del seleccionado argentino en conferencia de prensa.

Además agregó que fue un placer entrenarlo y es un orgullo ser su entrenador. "Me emocionó verlo en cada presentación, por compartir eso con él, y no deja de ser una emoción verlo tan involucrado con el seleccionado; nos ilusionó a todos".

Por último, deslizó las chances argentinas en Rusia , en la que destacó la importancia de la presencia del rosarino. "La Argentina tiene una base y con Messi, el mejor jugador del mundo, no es un simple equipo. Además de lo que marque el sorteo, que define un montón de situaciones, el equipo dependerán en buena parte del capitán", opinó.



Nueva lista: Sampaoli dio los 22 apellidos que formarán parte de la gira por Rusia, que por el momento solo tiene un amistoso confirmado frente al anfitrión del Mundial, el 11 de noviembre. Una de las sorpresas de la lista fue la citación a Diego Perotti, quien debutó en la Selección argentina cuando tenía 21 años y fue llamado en ese momento (2009) por Maradona. Otra de las sorpresas fue Kranevitter (Zenit). Arqueros: Romero (Man. United), Guzmán (Tigres) y Marchesin (América). Defensores: Mercado (Sevilla), Otamendi (Manchester City), Fazio (Roma), Mascherano (Barcelona), Pezzella (Fiorentina). Mediocampistas: Banega (Sevilla), Salvio (Benfica), Rigoni (Zenit), Biglia (Milan), Acuña (Sp. Lisboa), Alejandro Gómez (Atalanta) y Paredes (Zenit), Perotti (Sevilla) y Kranevitter (Zenit). Delanteros: Agüero (Man. City), Di María (Saint Germain), Dybala (Juventus), Icardi (Inter) y Messi (Barcelona).