Piden incorporar docentes de un jardín como contratados

El bloque de concejales del PRO presentó en la sesión pasada un pedido para que el Ejecutivo "analice la posibilidad de incorporar, en carácter de personal contratado, según lo establecido en la Ley Nº 9.286 a los docentes necesarios para que lleven a cabo las tareas correspondientes en el Anexo del Jardín Municipal Nº 2, que actualmente funciona en Barrio Los Nogales".En los fundamentos mencionan que "la educación inicial es muy importante para niños y niñas, marcando un nuevo comienzo en sus vidas. Relacionarse con otros niños y adultos les brinda una serie de aprendizajes paralelos como el respeto, la tolerancia, la comunicación, la importancia de compartir, entre otros, lo que contribuye enormemente a su desarrollo y le abre las puertas para el inicio de la escolaridad".En tal sentido, agregan que "para que ello ocurra, los docentes que impartan la enseñanza no solo deben contar con aptitudes, capacitación y formación correspondiente, sino que el Estado debe brindarle las condiciones para que la labor docente se desarrolle en un ámbito óptimo"."La Comisión Cooperadora del Anexo del Jardín Municipal de Barrio Los Nogales se ha hecho cargo del pago de los sueldos de 5 docentes, inscriptas como monotributistas", señalan y agregan que "dichos docentes no cuentan con los mismos beneficios laborales, tales como licencia por maternidad, entre otros, debido a que no se encuentran dentro del régimen docente".En tal sentido, agregan que "los padres que integran la cooperadora del Jardín, aducen que se les hace cada vez más difícil abonar sueldos, uniformes, aguinaldos y consideran que es deber del Municipio pasar a planta permanente a dichas docentes".Añaden que "en el edificio donde actualmente funciona el anexo del Jardín Municipal se llevaron a cabo obras de pintura y electricidad, las cuales fueron puestas en marcha por obra de los padres con el aporte de $ 48.000 y $ 13.000 por parte del Municipio".Finalmente, destacan que "según los padres de la Comisión Cooperadora la Secretaría de Educación no satisface las necesidades de contratación de personal como sí lo hacen otras dependencias municipales".