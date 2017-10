Macri habló con la madre

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Mauricio Macri se comunicó ayer con la madre del joven Santiago Maldonado para expresarles las "condolencias" del Gobierno, al tiempo que el ministro de Justicia, Germán Garavano, remarcó que "si hubo intervención de una persona" en la muerte del artesano, "que la Justicia caiga con todo el peso de la ley"."Me he comunicado con (el hermano del joven) Sergio y el Presidente, con quien seguimos el avance de esta situación, se comunicó con la madre de Santiago (Stella Maris Peloso). Les transmitimos nuestras condolencias. Es un momento muy, muy doloroso para la familia", contó el funcionario nacional.La comunicación de Garavano con el hermano de Santiago, fue desmentida minutos después por Sergio, quien dijo haber recibido un mensaje del funcionario por la red WhatsApp.Tras eso, Garavano aclaró en declaraciones al canal América 24, como indicó antes Sergio Maldonado, que el intercambio fue por mensaje de Whatsapp y que no conversaron por teléfono.En diálogo con TN, el titular de la cartera jurídica expresó que los familiares del artesano de 28 años "están enojados y es razonable que lo estén" y agregó: "Particularmente, en esta ocasión, el dolor superó cualquier enojo. Eso volverá más adelante, pero el Presidente pudo tener una buena charla con la madre de Santiago. Es un momento de mucho dolor".El integrante del Gabinete se refirió a la posibilidad de que efectivos de la Gendarmería hayan estado involucrados en la muerte del joven que fue hallado sin vida en el Río Chubut, tal como sostiene desde el comienzo la familia de Santiago Maldonado y los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof del departamento chubutense de Cushamen."Hay que ser muy cuidadosos y esperar que la investigación prosiga. Lo importante es saber lo que pasó con Santiago y en esto la Justicia tiene que avanzar hasta las últimas consecuencias, ver realmente si hubo intervención de terceras personas, de qué forma, si no la hubo", manifestó al respecto.