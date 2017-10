Sergio Maldonado, el hermano del joven encontrado muerto en el río Chubut, negó ayer que haya hablado telefónicamente con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y apuntó contra el presidente Mauricio Macri al señalar que le pareció "hipócrita y bajo de su parte que haya llamado" a su madre "dos días antes de las elecciones".Respecto al presidente Mauricio Macri, Sergio señaló: "Me pareció hipócrita y muy bajo de su parte que haya llamado a mi vieja dos días antes de las elecciones, cuando nunca se preocupó por nosotros. Me dan asco. Me parece patético todo lo que hicieron". Sergio señaló además que durante toda la jornada recibió a su teléfono celular cientos de llamados con insultos, por los que responsabilizó al oficialismo y a los "trolls" de Cambiemos que actúan a través de redes sociales.