Contra el Presidente y un ministro

"No habló conmigo. No se puede ser tan hipócrita y basura y usar la muerte de mi hermano para hacer campaña a dos días de las elecciones. Dicen que se solidarizan cuando no estamos para responder llamados. Hay un limite para todo", sostuvo Sergio Maldonado, hermano de Santiago, al canal TN.

EL PRESIDENTE

En relación al presidente Mauricio Macri, Sergio Maldonado expresó "la llamó a mi vieja dos días antes de las elecciones, cuando nunca se preocupó por nosotros. Me dan asco. Me parece patético todo lo que hicieron".

EL MINISTRO

No todo quedó allí, dado que contó "Garavano (ministro de Justicia de la Nación) no habló conmigo. Me llamo por Whatsapp cuando tenía el teléfono en modo avión porque no quería hablar con nadie, y le dije 'te agradezco, no tengo ganas de hablar'. Es un mentiroso y no paran de tirar basura".