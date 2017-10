ASSA ya instaló 2.500 medidores en la ciudad

Aguas Santafesinas avanza con su plan de instalación de medidores de consumo en la ciudad de Rafaela, con el objetivo de alcanzar equidad en el pago del servicio e incorporar prácticas asociadas al cuidado del agua potable.El Estado santafesino, a través de Aguas Santafesinas, prevé la colocación masiva de medidores en primera instancia en las ciudades de Rufino, Firmat, Cañada de Gómez y Rafaela, donde las dificultades para captar y procesar el agua y transformarla en potable, requieren de un consumo responsable por parte de los vecinos.El presidente de Aguas, Sebastián Bonet, destacó que con esta acción se busca “una mayor equidad ya que cada usuario pagará de acuerdo a su consumo real y no a la superficie de la propiedad”, destacando que es necesario “un control de las instalaciones internas por parte del vecino, ya que se deben detectar eventuales fugas que afecten el consumo y por tanto la facturación”.Otro objetivo central de la instalación de micromedidores es la “preservación de este recurso esencial, ya que se podrá determinar cuánta agua se entrega a la comunidad y cuánta agua reciben los vecinos, permitiendo técnicamente ubicar los sectores de la ciudad donde puede haber problemas o fugas, para trabajar en su reparación”.INVERSION DE 20 MILLONESEn Rafaela hasta el momento se han instalado 2.500 aparatos sobre un total previsto de 10.000 unidades, lo que permitirá alcanzar una cobertura del 90 % del servicio medido en esta ciudad.El plan demanda una inversión de más de 20 millones de pesos.La semana pasada se incorporó al proceso de instalación una nueva empresa contratista que se encarga exclusivamente de las conexiones soterradas, es decir, que no tienen en superficie y a la vista un cajón de servicio para la colocación del medidor.Previamente fueron relevados e inspeccionados los domicilios de las cuentas técnicamente medibles, es decir que sean independientes y exclusivas de un solo inmueble.Ya fueron notificados todos los usuarios sobre la instalación del equipo en el ingreso de su domicilio recomendando especialmente verificar sus instalaciones internas para evitar distorsiones en los consumos efectivos del servicio (ver folleto adjunto).Dentro de este plan de instalación definido por la empresa el cambio del sistema de facturación no tiene cargo para los usuarios beneficiados.A SOLICITUD DEL USUARIOAdemás todo usuario tiene la posibilidad de solicitar la instalación de medidor. En este caso debe abonar un cargo que para una conexión domiciliaria es de $ 1.702,27 + IVA (cuando son conexiones mayores los valores aumentan). Se puede abonar hasta en tres cuotas.Cabe destacar que cuando se produce el cambio de un sistema de facturación a otro es irreversible, es decir no se puede solicitar luego volver al régimen de “consumo asignado”.Los trámites deben efectuarse personalmente en la oficina comercial de Lehmann 348, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00.Además desde hace ocho años toda solicitud de conexión nueva de agua potable se realiza con instalación de medidor.