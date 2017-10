Escándalo en la URV: Concejo también pidió por explicaciones

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad una resolución a partir de la cual se le solicita al Gobernador Miguel Lifschitz y al Ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, explicaciones acerca de cómo será la organización de la URV, luego de la detención del Comisario Mayor Adrián Rodríguez, ocurrida el pasado 9 de octubre. También le pide saber si es que Marcelo Bustamante quedará definitivamente como Jefe o bien será reemplazado. En tal caso, cuál es el criterio de selección para quien ocupe ese cargo.Recordemos que durante la semana, el intendente Luis Castellano envió una nota al Gobernador, pidiendo oficialmente una audiencia por este tema, con carácter de urgente. En el caso de concretarse, los concejales participarían del encuentro.Marcelo Lombardo fue quien retomó la exposición que había comenzado la semana pasada, cuando este tema se iba a tratar, pero pasó a comisión, a la espera de cómo se desarrollarían los hechos. Sin embargo, nada ha ocurrido. Luego de resumir lo ocurrido hasta ahora, tildó de "demorado y escueto, que se limita a un mero formalismo" el comunicado emitido por la Jefatura de la Policía a nivel provincial."Con este proyecto no pretendemos entorpecer el debido proceso legal. Pero el silencio y la falta de explicaciones mínimas sobre lo ocurrido, son elementos que eleva el nivel de preocupación y genera un escenario de incertidumbre, propenso para cualquier tipo de especulación", sentenció Lombardo.Raúl "Lalo" Bonino (Cambiemos) indicó que "es importante demostrarle a la sociedad, incluso a la policía, que más allá de las pertenencias políticas, podamos demostrar la preocupación. Debemos convertir a la policía en el mejor aliado y no en una institución llena de desconfianza", concretó.Natalia Enrico (PS-FPSCyS) marcó que "la Justicia está investigando" y que "el comunicado oficial de la Policía deja en claro quien está a cargo durante el proceso". Más allá de esto, indicó que votaría a favor porque es un tema que "nos preocupa" y destacó que sea el propio gobierno el que investigue y denuncie a la fuerza policial.Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) destacó el apartado en donde se le solicita saber el criterio con el cual se designaría un posible nuevo Jefe o si quedaría Bustamante a cargo definitivamente. "Más allá de que no sea vinculante, al menos, debemos conocer el legajo y poder emitir una opinión", dijoMientras que Evangelina Garrappa (PJ) remarcó que "se respetan los tiempos de la Justicia, pero se debe transmitir que la institución policial está organizada", Bonino destacó que "también esto es un claro mensaje al Intendente, que dijo en los medios que estaba solo. Acá hay un Concejo que lo acompaña. El consenso lleva tiempo. Que no mienta más", cerró.A COMISIONEl otro proyecto vinculado a seguridad, el que le proponía al Ejecutivo crear una "Comisión Intersectorial de Transparencia Policial”, volvió a comisión. Si bien Lombardo dejó en claro que habían recibido apoyos de la oposición (Bonino, Mársico y Enrico fueron citados), aclaró que "hemos recibido un montón de manifestaciones y en interesados en aportar en el tema" y por eso decidieron postergar el debate "para darle la oportunidad necesaria para profundizar el debate y sumar estas miradas", con el compromiso de un debate inmediato.