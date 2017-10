Maldonado: realizan autopsia del cuerpo hallado en el río Chubut

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Fuertemente custodiado, el cuerpo hallado en el río Chubut en el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado fue traslado ayer a la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy se realizará la autopsia para determinar la fecha y las causas de la muerte, a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.El operativo de traslado estuvo encabezado por el juez federal de Esquel, Gustavo Lleral, y también participaron peritos de la parte querellante por la víctima, del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la Fiscalía Federal de Esquel.La autopsia comenzará mañana a las 9:30 en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte, donde este jueves se colocó el cuerpo en un cajón, se lo selló y precintó.Según informó la Fiscalía de Esquel, el procedimiento se registró en video, al igual que el traslado, que fue acompañado por personal de Policía Federal que filmó constantemente. El cadáver llegó a las 9:30 al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y cerca de 10:10 arribó a la morgue, ubicada en Viamonte y Junín.El cuerpo encontrado vestía ropas oscuras y una campera de color celeste, que coincidía con los testimonios de las últimas personas que vieron a Santiago, al igual que con una foto tomada por Gendarmería el pasado 1 de agosto durante el desalojo de la ruta 40, en la que aparecería el tatuador.Además, entre sus prendas estaba el DNI de Maldonado, aunque eso no puede tomarse como una identificación positiva.El hallazgo se produjo el martes último a 300 metros río arriba del lugar donde el artesano fue visto por última vez, donde la abogada de la familia Verónica Heredia dijo que ya se habían producido tres rastrillajes previos.Sin embargo, este jueves se conoció un informe de Prefectura, que indicó que la zona donde se encontró el cuerpo no había sido revisada previamente, publicó el diario Clarín.En este sentido, se señaló que los rastrillajes abarcaron 60 kilómetros río abajo de la denominada "zona cero", donde Maldonado fue visto por última vez, pero la búsqueda no se hizo río arriba, en dirección a El Bolsón.De la autopsia de este viernes participarán las cinco querellas y el único imputado de Gendarmería, el sub alférez Emmanuel Echazú: el efectivo participó del operativo de desalojo en la comunidad de Pu Lof y salió de allí con una herida en el rostro.En la causa declaró que recibió un piedrazo de los mapuches al borde de la ruta 40, aunque hay imágenes que lo muestran con sangre en la cara a la vera del río Chubut.En un comunicado, la Fiscalía de Esquel aclaró este jueves que "la semana pasada, luego de que los medios de comunicación informaran sobre medidas de prueba respecto de las lesiones que habría sufrido un gendarme, se presentó ese agente -Echazú- espontáneamente a los fines de ponerse a disposición de la investigación"."La presentación la hizo por intermedio de sus abogados de confianza y, dada la normativa procesal que rige en la materia y los derechos establecidos en el art. 73 del Código Procesal Penal de la Nación, se le dio intervención como imputado con acceso a la causa penal", expresó el Ministerio Público.Y agregó: "Esta es la única participación que ha tenido cualquier integrante de la fuerza investigada en el expediente, por lo que se niega categóricamente que exista una querella constituida de la Gendarmería Nacional en estas actuaciones".