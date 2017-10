Torke, una banda en plena evolución

Cada vez que les toca hablar de ellos remarcan lo mismo. El esfuerzo que supone cada paso que dan en la música. No dejan de recordar que vienen “de muy abajo”. Igualmente, el camino que están recorriendo los está llevando a evolucionar a cada paso. En un puñado de años lanzaron su primer disco y participaron dos años seguidos del Cosquín Rock. Hoy será el momento de presentar en sociedad su segundo trabajo discográfico Sin Poder Absoluto. Será en la Sociedad Española desde las 21.Horas antes del show, LA OPINION charló en exclusiva con Torke donde hacen un repaso de lo que significa este nuevo disco, de la evolución de la banda y de lo que vendrá a partir de ahora. Silvio Córdoba (vocalista), Emiliano Cejas (guitarra), Nicolás Fernández (bajista) y Diego Ceberio (baterista) en la intimidad de la sala de ensayo, hablaron de todo y ya palpitan la noche de hoy.Emiliano Cejas: - De logro, una sensación de que las cosas llegan mientras uno le ponga el pecho, como todo en la vida. Hay que pasar un montón de tormentas antes de salir a la ruta y la verdad que la estamos pasando.Silvio Córdoba: - Sí, puede ser. Lo cierto es que se trata de mucho laburo y de mucho esfuerzo, porque nosotros venimos bien de abajo, creo que la gente que está cerca nuestro eso lo sabe bien. Por eso la sensación de tener un disco nuevo es inexplicable, es una satisfacción tan grande. Esperemos seguir por este camino.EC: - Este disco nació hace mucho, cuando estaba haciéndose el primero, porque nosotros nunca paramos de componer. Hay un tema o dos que fueron compuestos en la época del primer disco. Es que casi nunca se para de componer. Se paró en un tiempo que decidimos nosotros, porque salíamos a tocar mucho. Hubo algunos bocetos que quedaron ahí en su momento y ahora aparecen terminados en este disco.SC: - Hemos probado un par en vivo, porque nosotros tenemos ganas de tocar cosas nuevas. Hemos probado cosas que teníamos armadas para ver la respuesta del público también.EC: -Este disco es más diverso que el otro, yo lo encuentro más “pesado”, pero tiene temas muy diferentes uno del otro, es lo que ya nos dijeron los que lo escucharon. Apuntamos a un público distinto, no solamente al heavy, a un público que le guste el rock.SC: - Todo el tiempo. Eso se nota en todo momento. Y a medida que pasa el tiempo estamos tratando de ser un poco más profesionales en lo que hacemos y esa evolución se nota.EC: Primero esperamos que la gente se vaya conforme, que haya visto algo que con bandas de acá no suele ver.SC: - Nosotros le damos mucha importancia a la gente que va a nuestros shows, sabemos que ellos también hacen un esfuerzo para poder estar con nosotros.EC: - Sí, porque entramos en el sello MTM Records, de Marcelo Tomi Moya que es el ex manager de Almafuerte, de V8, de Hermética. La verdad que es un orgullo que se haya fijado en nosotros. Nos llamó en el verano, nos hizo una propuesta, la aceptamos y por suerte pudimos registrar la marca Torke.SC: - La verdad que nos orientó en muchas cosas que por ahí nosotros no teníamos tan claras. Nosotros somos bastante under y esta gente nos hizo abrir los ojos y ver muchas cosas que antes no veíamos. Lo bueno de esto es que con este sello tenemos un trabajo un poco más personalizado y eso nos gusta.SC: - Yo creo que se sigue pensando igual, porque eso es tener los pies sobre la tierra. Si vos creés que porque estás en un sello vas a hacer cosas grandes, por ahí después te terminás dando la cabeza contra la pared. Nosotros vamos despacio, más allá que tenemos una idea de para dónde queremos ir.SC: - Para nada. Antes de arrancar con Torke hablamos mucho con los chicos de lo que queríamos, salir a hacer un buen producto, eso sí. Sonar bien. Después todo se fue dando de a poco. Por suerte nos fuimos encontrando con gente que nos dio una mano, pero no pensábamos llegar hasta acá.EC: - Después fechas afuera, porque hace rato que no tocamos. La idea es ir a Rosario, San Francisco. Santa Fe. Y para el año que viene estamos hablando de ir a Buenos Aires.