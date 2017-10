Muriel: "Tenemos las mejores expectativas para el domingo"

Entre distendidos por el final de la campaña y con un principio de ansiedad por el resultado de las elecciones generales de este domingo, el intendente Luis Castellano y el candidato a concejal por el Frente Justicialista, Jorge Muriel, destacaron el renovado compromiso de la gestión municipal por dar respuestas a las problemáticas de los rafaelinos. En este marco, ante lo que consideraron el principal mensaje de la ciudadanía en las primarias del 13 de agosto, coincidieron en poner en valor la decisión de crear un Comando de Operaciones Unificado para articular esfuerzos entre la Guardia Rafaelina y las fuerzas de seguridad de la Provincia y la Nación con el objetivo de mejorar la seguridad en la ciudad.

Castellano brindó un enfático respaldo a Muriel "porque es un concejal que nos representa muy bien en el Concejo, defiende los intereses de los rafaelinos, tiene un alto compromiso y responsabilidad con la función que ejerce".

Por su parte, Muriel afirmó que "después de la gran encuesta que de alguna manera significaron las elecciones primarias de agosto, hemos replanteado la estrategia pero también es cierto que aquella vez competimos cuatro listas dentro del Frente Justicialista y que luego se conformó una definitiva en la que nos integramos los distintos espacios". En tal sentido, remarcó "las actividades compartidas en la campaña junto a (Leonardo) Tati Parra y Brenda Vimo, por lo que estoy muy conforme con todo lo que hemos realizado".

Al respecto, el concejal que busca su reelección sostuvo que "una gran noticia es que el justicialismo va todo junto, después de las elecciones primarias nos conformamos como un verdadero equipo con los integrantes de las cuatro listas trabajando en conjunto, visitando y caminando en los barrios, escuchando a nuestros vecinos que se animaron a decirnos algunas cosas, lo que nos posibilitó darle soluciones a diversos planteos, incluso sin esperar a las elecciones".

Muriel admitió que "hubo un cambio en lo comunicacional, fue una campaña más fresca con mayor presencia en las redes sociales, pensamos que llegamos con un muy buen volumen de actividades, fue muy intensa y todo lo que nos planteamos hacer, lo hicimos, ahora hay que esperar el domingo". Y recordó que no sólo hubo cambios después de las primarias en lo que hace a seguridad sino también en lo que hace a "la política social, con un despliegue de los equipos territoriales y la forma de abordar el diálogo con las familias".

En tanto, Castellano expresó que "si bien la campaña avanzó por su carril, la gestión municipal continúa siempre con todo un gabinete atento a las problemáticas de la gente, a generar soluciones". Al respecto, reconoció que "hay una lógica preocupación por la seguridad pero además observamos que por problemas económicos muchas familias no pueden llegar a fin de mes, a otras no alcanzan a pagar los alquileres del lugar en el que viven lo que se traduce en situaciones graves en lo que hace a la vivienda". Asimismo, manifestó que "se observa un fuerte deterioro del cuadro social, más allá de que se insista en la recuperación de los indicadores de la macroeconomía, no lo vemos que esos beneficios lleguen a la gente".

En relación a la seguridad, el Intendente consideró que "los cambios que hemos realizado eran parte de lo que la gente estaba pidiendo, estas modificaciones vienen dando resultados positivos". Desde una perspectiva crítica, lamentó que tras el desplazamiento del jefe de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez -denunciado por cohecho-, "no se hayan escuchado voces que nos acompañen en el planteo sobre una grave situación institucional, quizás una de las más graves que ha tenido la ciudad en este tema, porque ni el Gobierno provincial ni el Ministerio de Seguridad se pronunciaron sobre la cuestión, tampoco los concejales de la oposición o los candidatos".

En este escenario, destacó el "proyecto impulsado por los concejales oficialistas -entre ellos Muriel- para impulsar mayores controles de la sociedad civil a la Policía", a la vez que agregó que "en la Policía se suceden situaciones no deseadas porque no funcionan las instancias de control superiores" de carácter político.

Castellano, algo resignado, indicó que "evidentemente y a pesar de la gravedad del asunto no pudo perforar la burbuja de la campaña en la que están algunos candidatos". Y nuevamente insistió con su apoyo a Muriel: "La ciudadanía debe entender que necesitamos gente con pasión rafaelina, que defienda la ciudad y que anteponga el interés común antes que las conveniencias personales, sectoriales o partidarios, como Jorge. Esas son las voces que necesito para acompañar, gestionar o pelear por la ciudad en la que vivimos todos".

De todos modos, el Intendente enfatizó que "más allá del resultado de las elecciones del domingo, en los próximos días voy a convocar a los concejales que continuarán en sus cargos y a los elegidos porque soy muy respetuoso de la decisión de la gente, para Jorge es un muy buen candidato, comprometido, responsable que se encarga de las cosas, las hace.