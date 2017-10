"Para ver renacer a Rafaela, los vecinos apuestan a Cambiemos"

A un par de los comicios generales, el equipo de Cambiemos Rafaela que lideran Leonardo Viotti y Raúl Lalo Bonino brindó algunas declaraciones ensayando un balance de campaña. Candidatos y actuales concejales se mostraron en constante unidad luego de las internas que, en un marco de sumo respeto, los enfrentaran en agosto.

“Podemos decir con mucho orgullo que somos un equipo, las internas son parte de las reglas del juego electoral pero tenemos muy claro que hay un objetivo superior y que es el que nos une” disparó Viotti y continuó “nosotros estamos convencidos que Rafaela da para mucho más, hoy día hay una desplanificación que vulnera los derechos y las necesidades básicas de muchos vecinos. Queremos una ciudad donde existan las mismas posibilidades para todos, hayamos nacido en el centro o en un barrio alejado, una ciudad donde lo público sea de calidad y sea un servicio que los vecinos elijan, una ciudad donde no tengamos que estar lamento el destino de nuestros jóvenes sino que estemos al lado dándoles capacitaciones, salida laboral, educación, inclusión. Los rafaelinos siempre fuimos de esforzarnos y buscar seguir creciendo, no podemos quedarnos en este estancamiento, es acá donde nos proponemos como el cambio a estos 26 años de gobierno peronista”.

En la misma línea, Lalo Bonino expresó: “Caminamos mucho todos los barrios, conversamos con muchos vecinos, hace años lo venimos haciendo y si tengo que identificar un común denominador es la esperanza. Hay un claro abandono del estado local a muchos sectores y es ahí cuando los rafaelinos nos reconocen a nosotros como la esperanza, nos identifican como la opción diferente a un gobierno que no supo dar respuestas con un modelo que ya está agotado. Esto lo digo con toda la responsabilidad que ello conlleva; es para nosotros un desafío enorme, fuimos la fuerza política que recibió más apoyo, claramente Rafaela manifestó las ganas de cambiar, ahora tenemos que trabajar codo a codo con los vecinos para construir todo lo que falta, y hacer de Rafaela la Ciudad que merecemos todos. El primer paso es este domingo, acompañando a Leo Viotti”.

Una gran virtud del espacio de Cambiemos fue la unidad que mostró. Un trabajo conjunto y sostenido, respaldado por ediles con trayectoria como Germán Bottero y Hugo Menossi, por mujeres con amplia vida política como Alejandra Sagardoy, Carina Visintini y Marta Pascual, e impulsados por los nuevos aires de referentes “Sub-40” como los propios Viotti y Bonino. Un equilibrio de experiencia e innovación acompañado por un equipo de técnicos y profesionales que también se los ha visto participar activamente de la campaña.

Para finalizar, Viotti sólo quiso agradecer: “Para nosotros es un honor recibir la confianza de tanta gente, es una responsabilidad enorme y prometo que vamos a estar a la altura. Tenemos un proyecto serio, tenemos un equipo de asesores comprometidos, y tenemos las mismas ganas que esas más de 20 mil personas que nos apoyaron, que Rafaela esté mejor. El domingo es el primer paso”.