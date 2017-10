Nicolás Ferreyra hizo una elección "sorpresiva" en Las PASO. Terminó detrás de los candidatos más poderosos de esta ciudad, en el cuarto lugar, con un presupuesto muchas veces más inferior que el de sus competidores. Un candidato que prácticamente no colgó carteles y que consiguió un lugar más discreto en los medios de comunicación que otros. Que utilizó el servicio del transporte urbano para hacer campaña, hablándoles a los pasajeros en cada una de las líneas. Por eso sus resultados tomaron ese rótulo allá por agosto.Pero ahora, el joven candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) va por más. Lejos de estabilizarse o conformarse, intentó hacer la misma campaña en este mes y monedas para poder crecer aún más en las elecciones de este domingo. "Hemos tenido una serie de ejes de campaña que hemos tratado de instalarlos en la agenda de la ciudad", dice Ferreyra que apuesta "las elecciones son una actividad más de nuestras actividades militantes, permanentes, que tenemos todo el año", dijo."Vemos una agenda preocupante para los trabajadores de la región", había dicho Ferreyra en una de sus últimas visitas a LA OPINION, donde estuvo acompañado por Jorgelina Signa, la candidata a diputada que aspira a llegar al Congreso de la Nación.Ahora, Ferreyra, que allá por agosto sólo lo imaginaba llegar al Concejo Municipal, ahora lo piensa seriamente: "queremos entrar al Concejo para tener una agenda propia de los trabajadores y que se trate la problemática más sentida de la clase trabajadora en el Concejo Municipal. Queremos ser la tercera fuerza política de Rafaela", destacó.Además repasó que "en Las PASO fuimos la cuarta, pero ahora queremos ser los terceros y el objetivo estratégico nuestro es crecer en esta ciudad para asentar firmes posiciones que defiendan al conjunto de los trabajadores para que de una vez por todas empiecen a tratarse todas estas problemáticas que la clase trabajadora sufre día a día", completó.El candidato del FIT viene basando su campaña en el bienestar de los trabajadores. Ha estado muy cerca de aquellos que se vieron perjudicados por las empresas y por eso sus alternativas pasarán por ese lado: "uno de ellos es la precarización laboral, que viven muchos trabajadores de nuestra ciudad. No sólo pasa en el Municipio, sino que también ocurre en sectores privados, como los trabajadores en negro" , dijo y al respecto continuó: "la problemática de los agrotóxicos, donde la ordenanza actual permite fumigar a tan solo 200 metros de la población urbana, periférica, que afecta gravemente la salud de las personas", expresó.Por otro lado, y siguiendo esta línea, dijo que "este proyecto perdió estado parlamentario en el Concejo, por eso nosotros reclamamos fuertemente que se vuelva a tratar el proyecto y que se convoque a las organizaciones ambientalistas y a los defensores de la vida porque esto afecta directamente a los defensores de la salud de las personas".En tanto, de llegar a una de las bancas, pedirán, "por otra parte, que la línea de resguardo se eleve a 3 mil metros. Desde ya sabemos que esto no resuelve el problema de fondo, pero es un puntapié inicial, ya que creemos que hay que cambiar el modelo productivo de alimentos", dijo Ferreyra.A modo de cierre, se metió en el tema de vivienda, algo muy sensible y polémico en nuestra ciudad: "estamos preocupados por el grave déficit habitacional que existe en Rafaela, ya que hay 5 mil familias que están esperando por vivienda, anotadas en el IMV, y por otro lado tenemos un sector inmobiliario que especula con la vivienda, con los altos alquileres, que hoy en día representan la mitad de los salarios promedios de los trabajadores rafaelinos. Por eso pedimos urgentemente un plan integral de viviendas y que estos recursos económicos salgan de los impuestos extraordinarios que pueden cobrar a las inmobiliarias que se han enriquecido enormemente todos estos años con el lucro de la tierra", culminó.