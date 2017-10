Natalia Enrico necesita mejorar su elección. El resultado conseguido en agosto no la dejó muy conforme y por eso este domingo irá con mucha confianza a las urnas para mantener su banca en el Concejo Municipal. Estará con su familia, con su papá Fito, sus hijos y en algún momento irá a votar a la escuela Pizzurno, "no dudamos de quiénes vamos a ser los que van a garantizar el equilibrio en el Concejo. Para mí es un honor ser la representante de las mujeres en esta elección y ser la única mujer candidata. Hemos llevado adelante nuestra tarea en la ciudad con mucha responsabilidad y amor por esta ciudad y sobre todo con un gran compromiso", dijo la actual concejal del Frente Progresista Cívico y Social, remarcando el diálogo que hoy tiene con el gobernador Miguel Lifschitz.Pero la rafaelina no es la única que tiene confianza. El diputado provincial, Rubén Galassi, llegó ayer a la ciudad para brindarle su apoyo y dijo que "no tenemos dudas que estas elecciones van a ser diferentes a las PASO de agosto. La gente, la ciudadanía va a ponderar todo el trabajo que ella viene haciendo, coherencia, su sensibilidad social, su compromiso. Caminó todas las calles de la ciudad y golpeó todas y cada una de las puertas con compromiso y no aterrizó 15 días del cierre de lista para ser candidata, no dejó un cargo de un gobierno provincial de un signo político para pasarse a otro partido político, como el caso de Viotti, sino que ella lo viene haciendo con constancia, dedicación y coherencia desde hace mucho tiempo", le dijo Galassi a LA OPINION.Natalia recordó que "hoy el gobierno de la provincia ha permitido que un montón de trámites, obras y beneficios se vean concretados. En el 2013 dijimos que queríamos a Rafaela en sintonía con la provincia y hoy las principales obras públicas son obras de la provincia, en una versión inédita en la historia de nuestra ciudad y por eso queremos seguir trabajando, porque estamos preparados y formados para este lugar. Nos hemos preparado toda la vida, tanto en gestión de gobierno como en la gestión legislativa con los principales temas que hoy afectan a Rafaela", destacó.Además, se refirió al "mejoramiento del tránsito, viviendas, fortalecimiento de planes de trabajo con los que cuenta hoy el Municipio, temas que para nosotros siempre han sido objeto de debate y de presentación de propuesta. En total, 130 propuestas presentadas en este año hablan a las claras de nuestro trabajo legislativo. La coherencia, los valores, pero sobre todo honrar el cargo por el cual fuimos elegidos", dijo la concejal.A modo de cierre, Rubén Galassi destacó sobre Enrico que "estas acciones de la concejal llevan a que la gente se lo reconozca y la premie, según dijo. En tanto, apuntó a las mujeres de esta ciudad, como un público a cautivar: "las mujeres se lo van a reconocer, es la única candidata mujer y entiendo que va a tener desde ese lado un fuerte respaldo", culminó.