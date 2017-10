El ‘Flaco’ Castro de arranque

Lucas Bovaglio metió mano en el equipo y hoy, más allá de la importancia de jugar la final de la Copa Santa Fe, también observará a algunos futbolistas que hasta el momento no han tenido demasiada continuidad en el primer equipo y otros, como el caso de Alexis Nicolás Castro, que están buscando su mejor puesta a punto. Todo apuntado al principal objetivo de la ‘Crema’: lograr el ascenso a la Superliga.“Estoy contento de poder tener otra chance, de seguir agarrando minutos de fútbol que es lo que más quiero y con este partido de vuelta, que ya está programado, esperemos hacer una buena presentación y nos podamos quedar con la Copa”, apuntó el ‘Flaco’ Castro en la previa al cotejo de hoy ante Rosario Central.-Bien, tranquilo, tratando de buscar la mejor puesta a punto, más allá del arranque del torneo que van 5 fechas creo que el equipo se tiene que acomodar un poco más, nos estamos acomodando y esperemos que podamos volver a la senda del triunfo, hemos tenido un traspié en Santamarina que a dolido mucho y esperemos que podamos mejorar el rendimiento.-A todos nos va a servir, no solamente a mí, a los que no vienen jugando también les va a venir bien para mostrarse al técnico y ganarse un lugar, es una linda cancha para jugar, un buen rival más allá de lo que presente Central, ya lo hemos enfrentado, son chicos que corren mucho y vamos a tener que estar concentrados y esperemos hacer un buen papel.-Que juegue como una especie de enganche, con un 4-3-2-1 de engancharme las pelotas que vienen desde el medio y asistir a los delanteros, tratar de tener mucha movilidad y esperemos que podamos encontrar movilidad y poderla meter.-Creo que el gol, tenemos muchas insinuaciones hasta tres cuartos y después nos falta la concreción, esperemos que lo podamos mejorar, es una cuenta que tenemos pendiente en ese sentido, más allá de que no estamos tan mal tampoco, y hay que seguir mirando para adelante, mejorar y trabajar.-Es gente que ya la enfrentamos, pibes que corren mucho, hay que estar muy concentrados pero más allá de cómo nos ganaron acá le creamos situaciones, nos está faltando el gol, esperemos tener un buen rendimiento y poder concretar las muchas o pocas situaciones que tengamos y poder ganar.