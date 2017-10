Panorama político

LLEGO LA VEDA

SIN ENCUESTAS

Cuando usted se encuentre leyendo estas líneas seguramente ya estará iniciada la veda de propaganda política para las elecciones del domingo. La verdad, que además de la interrupción provocada por el caso Maldonado y la aparición del cadáver en el río a lo que todos adhirieron con el silencio, esta vez hubo tal menos difusión que para las primarias de agosto. No se produjo saturación, lo que también aconsejan a los candidatos era lo más saludable, habida cuenta de lo sucedido en los anteriores comicios, donde todos los parámetros tradicionales estuvieron claramente en baja, incluidas por supuesto las encuestas, que fallan más de lo que aciertan. Y además, muy feo, pues no llegar a incluir en los primeros lugares al menos a quien finalmente fue quien reunió mayor cantidad de votos, es por cierto una equivocación demasiado gruesa, que no admite justificativos.

Esta vez no hubo encuestas, y si las hubo, se mantuvieron en absoluto secreto pues nadie quiere arriesgar el quedar haciendo el ridículo. Así la cosa, pero por otra parte, ya se duda sobre el efecto que tienen en la gente esos sondeos, provocando tal vez un efecto contrario al buscado. En lugar de arrimar votos, los espantan. Aunque nada es certero, todo sostenido en incertidumbres y sospechas, pero los hechos son los que en definitiva cantan, y allí los tenemos a la vista.

LOS DEBATES

Y ALGO MAS

Lo que también está bajo la lupa sobre su conveniencia es la realización de los debates que suelen hacerse previo a las elecciones. Mejor ni recordar la polvareda que levantó aquél que se intentó hacer antes de las primarias, finalmente suspendido, aunque en realidad no sea un ejemplo muy valedero para sustentar la descripción de esta clase de instancias. Es que esta clase de debates casi nunca llegan a ser tales, sino simples exposiciones de los candidatos, aunque debemos decir que el del Círculo de la Prensa fue una excepción, no tan profunda pero excepción al fin, pues hubo algunos cruces interesantes e incluso con polémicas en que uno hablaba sobre otro, al más fiel estilo de la TV. Resultado: se entendió poco en esos contados pasajes. Los protagonistas centrales en cuanto a diferencias fueron Ferreyra, Viotti y Muriel.

Volvamos a los debates como tales, sin estos detalles. Existen dudas sobre su futuro, aunque adelantarse de aquí a 2019 es poco menos que una eternidad, ya que tanto los candidatos -actuales no anticipando lo que resolverán los de aquí a dos años- como la conducción de los partidos políticos, dejan trascender cuestionamientos sobre estas instancias, las que suelen ser aprovechadas para dejar trascender cuestiones que no podrían hacerlo en otras circunstancias.

En fin, no es cuestión de anticiparse en exceso, pero en pocas palabras, tanto como las encuestas perdieron sustancia y credibilidad, también los debates quedaron bajo la lupa, y poder organizarlos, será mucho más difícil en el futuro.

APUNTANDO A 2019

Y LA PUJA DE EGOS

El único que aludió durante el debate en el Lasserre al tiempo medido en dos años cuando en Rafaela esté en juego la intendencia, fue el radical de Cambiemos Leonardo Viotti. Ganador de las primarias y esperando repetir el domingo, apunta bien alto, instalando en cierta manera su nombre aunque en realidad la referencia apuntó a la oleada de Cambiemos, el macrismo en definitiva, aún cuando él venga del radicalismo.

Más de uno en ese momento de la referencia a la intendencia en 2019, debe haber pensado en Lalo Bonino, que siempre fue el que mostró interés y entusiasmo dentro del nucleamiento, y ahora, en este breve lapso desde el 13 de agosto a la fecha, luego de haber quedado detrás de Viotti por 700 votos parece haber queda algo postergado. Claro, que la última palabra en tal sentido -una forma de decir solamente- se tendrá este domingo, en el que Bonino seguramente espera revertir ese resultado y retomar posicionamiento.

De todas maneras, tal vez sea una puja de egos que sólo tiene el sustento de la especulación, pero en definitiva eso es la política.

EL MAS ACIDO

Siempre como conclusión de esta clase de confrontaciones, debates o como se les llame, se busca establecer una tabla de ganadores y perdedores. Una evaluación difícil, habida cuenta que cada uno la mira desde su lado de sus simpatías. No lo haremos además sobre este debate del miércoles, pues no queda tiempo para aclaraciones y no buscamos influenciar en favor de nadie.

Sin embargo, si podemos decir que el más ácido de los presentes, en canto a evaluaciones y calibre de algunos cuestionamientos, fue el representante de la izquierda Nicolás Ferreyra, procedente del Partido Obrero y representando al Frente de Izquierda, aún habiendo incluido algunos temas nacionales que pueden ser debatidos es cierto, pero no en tales circunstancias de corte netamente local.

En este ámbito, les apuntó a las inmobiliarias y los que negocian con loteos para que paguen los impuestos necesarios para construir 5.000 casas en Rafaela. Se despachó fuerte con el municipio y el gremio tras recibir una pregunta de Viotti -que dio la sensación de estar direccionada- para describir la situación de los empleados municipales, ya que Ferreyra lo es en el Corralón municipal.

NUMEROS DE ANTES

En las primarias de agosto Cambiemos reunió 21.352 votos (11.0005 Viotti y 10.347 Bonino); el Frente Justicialista 14.707 (7.897 Muriel, 4.703 Parra, 1.231 Armando y 876 Bossana); el Frente Progresista 5.439 (3.081 Enrico, 1.971 Zeballos y 387 Odetti); el Frente de Izquierda 1.524 (Ferreyra); 1País 1.377 (Tschieder 700 y Maubé 677); y el Movimiento Articulación Popular 1.169 (Soffietti).

Todos tratarán de modificar esas cifras, incluso los que están arriba sumando más para asegurarse mejor elección aún. ¿Lo lograrán? De quedar así accederían a las bancas Viotti, Bonino y Alejandra Sagardoy de Cambiemos y Muriel y Parra del peronismo, lo cual deviene de la aplicación proporcional del sistema Dont.